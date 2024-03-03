Başkan Erdoğan’ın il ziyaretleri sürüyor! Antalya’dan sonra sıra Muğla’da

"ÜLKEMİZİ TÜRKİYE YÜZYILI İLE ZİRVEYE ÇIKARACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "Ülkemizi siyasetiyle, diplomasisiyle, sanayisiyle, teknolojisiyle, tarımıyla, turizmiyle dünyanın en üst sıralarına nasıl taşıdıysak Türkiye Yüzyılı ile zirveye de öyle çıkaracağız" demişti.



CHP - DEM hattındaki bölücü ittifaka dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu;



CHP İSTANBUL'DA MERSİN'DE 'DEM'LENDİ

CHP'nin genel başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi, ittifak yaptı. Bu iki parti aralarında yaptıkları gizli kapaklı anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini, belediye yönetimlerini paylaştı.



Sonra da CHP Genel Başkanı çıkıp utanmadan, 'bizim DEM ile ittifakımız yok' diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış, riyakarlık bunların karakteri haline gelmiş. Herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar. Milletin feraset şamarı yüzlerine defalarca indiği halde bu aymazlıklarından bir türlü vazgeçmiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, nafile. Milletimiz sadece maskelerin arkasına sakladıkları gerçek yüzlerini değil, onların ciğerlerini biliyor.



"BUKALEMUN GİBİ RENKTEN RENGE GİRİYORLAR"

Bukalemun gibi renkten renge girseler de bu millet onları gördüğü her yerde tanır ve layık olduğu cevabı verir.





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