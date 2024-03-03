SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: İşte CHP ve DEM'in PKK uzlaşısının eseri! Esenyurt'a 'Kürt bölgesi' dedi ortalık karıştı! PKK provokatörü gözaltında

Son dakika haberleri... CHP'nin kent uzlaşısı altında PKK partisi DEM ile Esenyurt'ta anlaşmasının ardından ilçede terör sempatizanları baş göstermeye başladı. Yerel seçimler kapsamında yapılan sokak röportajında bir kişinin Esenyurt için "Kürt bölgesi" demesi büyük tepki çekti. Provokatif açıklamalar yapan şahsa sinirlenen genç kızı alandakiler zor sakinleştirdi. Görüntülerin ardından polis ekipleri çalışma yaparak şahsı gözaltına aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 17:17 Güncelleme 03 Mart 2024, 17:25
Son dakika: İşte CHP ve DEM’in PKK uzlaşısının eseri! Esenyurt’a ’Kürt bölgesi’ dedi ortalık karıştı! PKK provokatörü gözaltında

Yerel seçimler için PKK partisi DEM ile kirli ittifaka giren CHP, kent uzlaşısı adı altında yaptığı Kandil uzlaşısında Esenyurt'taki adayını değiştirmiş, Kürdistan hayali kuran Ahmet Özer'i aday olarak göstermişti.

DEMden Esenyurtta APO mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalana özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?DEMden Esenyurtta APO mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalana özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?

Yetmezmiş gibi CHP'nin ortağı DEM Parti, geçtiğimiz hafta Esenyurt meydanında bebek katili Abdullah Öcalan için miting düzenlemiş, miting alanına Öcalan'ın posterleri asılmıştı.

Son dakika: CHP ve DEMin Esenyurt planı ortaya çıktı! İşte kirli ittifakın perde arkası! Ahmet Özer seçilirse mazbatayı alıp DEMe geçecekSon dakika: CHP ve DEMin Esenyurt planı ortaya çıktı! İşte kirli ittifakın perde arkası! Ahmet Özer seçilirse mazbatayı alıp DEMe geçecek

İLÇEDE DEM-CHP RAHATSIZLIĞI
CHP-DEM ortaklığı ve terör propagandasının bu kadar aleni yapılması ilçede yaşayan diğer vatandaşlarda büyük rahatsızlık uyandırdı.

Bugün de yine Esenyurt'ta yerel seçim kapsamında yapılan bir sokak röportajı ilçedeki tansiyonu yükseltti.

Sosyal medya için içerik üreten bir kişi, vatandaşlara mikrofon uzatarak seçim anketi yaptı.

PROVOKASYON YAPTI
Röportaj sırasında ise tansiyon bir anda yükseldi.

Provokatif konuşma yapan bir şahıs, 'Kürt bölgesi' yorumunda bulununca bölgedeki genç bir kız öfkelendi.

"KÜRDİSTAN KURULMAYACAK"
Bunun üzerine bağırmaya başlayan genç kız, "Kürtlükle alakası yok. Teröristler. Kürdistan kurulmadı kurulmayacak. O paçavraları g… sokarım senin." diyerek bağırdı.

GÖZALTINA ALINDI
Alanda bir anda arbede çıktı ve çevredekiler genç kızı zor sakinleştirdi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Y.S. isimli şahsı gözaltına aldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Muğla’da net yerel seçim mesajı: 31 Mart’ı milli irade bayramı ilan edeceğiz
Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na okkalı yanıt: Sen git ‘liderim’ dediğin genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et
Son dakika: İşte CHP ve DEM’in PKK uzlaşısının eseri! Esenyurt’a ’Kürt bölgesi’ dedi ortalık karıştı! PKK provokatörü gözaltında
Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı: Gazze’de Ramazan’dan önce ateşkes için çabamız var
CHP’nin ittifak ortaklarına bakın! HDP/DEM’li Remziye Tosun’dan PKK’lı leş ’Çiyager’e methiyeler
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ateşkese ambargo! Kahire’ye gidecek ekibi geri çektiler
NATO’da sızıntı kabusu! Rusya’nın ortaya çıkardığı ses kaydı ittifakı karıştırdı: Almanya topun ağzında
Beşiktaş Galatasaray derbisine saatler kaldı! İşte muhtemel 11’ler
CHP-DEM arasındaki Kandil uzlaşısında yeni perde! Biji Serok Apo sloganı atan DEM’li Elif Gül’e ilk sıra, terör tutuklusu Nevzat Kılıç’a 5. sıra!
EMEKLİYE %50 ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ | 3+3 bin TL hesaplarda olacak! Ödeme tarihleri belli oldu! Kim, ne kadar alacak?
CHP’yi ’dipten’ saran korku! Öndeyiz algılı ısmarlama anketlere bir de böyle bakın... İmamoğlu ve Yavaş endişeli, Kılıçdaroğlu kararlı
Yıllık izin hesabında yeni tarife! 1-5 yıl arasında çalışanlar dikkat: Maaş kesintisi olur mu? EYT’liler bu tarihlerde...
CHP’li Mansur Yavaş’ın Güdül mitingi için götürdüğü personel AK Parti bürosuna saldırdı
Özgür Özel’den skandal! Bedelli askerlik yapanları hedef aldı... CHP ’bedelli’ Ekrem İmamoğlu ve diğer adaylar için kimlerden oy isteyecek?
Biden’dan peş peşe iki skandal! Önce Gazze ile Ukrayna’yı karıştırdı sonra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi öptü
SON DAKİKA