Son dakika: İşte CHP ve DEM’in PKK uzlaşısının eseri! Esenyurt’a ’Kürt bölgesi’ dedi ortalık karıştı! PKK provokatörü gözaltında

Bugün de yine Esenyurt'ta yerel seçim kapsamında yapılan bir sokak röportajı ilçedeki tansiyonu yükseltti.

Sosyal medya için içerik üreten bir kişi, vatandaşlara mikrofon uzatarak seçim anketi yaptı.

PROVOKASYON YAPTI

Röportaj sırasında ise tansiyon bir anda yükseldi.

Provokatif konuşma yapan bir şahıs, 'Kürt bölgesi' yorumunda bulununca bölgedeki genç bir kız öfkelendi.