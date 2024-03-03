Son dakika: İşte CHP ve DEM’in PKK uzlaşısının eseri! Esenyurt’a ’Kürt bölgesi’ dedi ortalık karıştı! PKK provokatörü gözaltında

Yerel seçimler için PKK partisi DEM ile kirli ittifaka giren CHP, kent uzlaşısı adı altında yaptığı Kandil uzlaşısında Esenyurt'taki adayını değiştirmiş, Kürdistan hayali kuran Ahmet Özer'i aday olarak göstermişti.
Yerel seçimler için PKK partisi DEM ile kirli ittifaka giren CHP, kent uzlaşısı adı altında yaptığı Kandil uzlaşısında Esenyurt'taki adayını değiştirmiş, Kürdistan hayali kuran Ahmet Özer'i aday olarak göstermişti.
Yetmezmiş gibi CHP'nin ortağı DEM Parti, geçtiğimiz hafta Esenyurt meydanında bebek katili Abdullah Öcalan için miting düzenlemiş, miting alanına Öcalan'ın posterleri asılmıştı.
Bugün de yine Esenyurt'ta yerel seçim kapsamında yapılan bir sokak röportajı ilçedeki tansiyonu yükseltti.
Sosyal medya için içerik üreten bir kişi, vatandaşlara mikrofon uzatarak seçim anketi yaptı.
PROVOKASYON YAPTI
Röportaj sırasında ise tansiyon bir anda yükseldi.
Provokatif konuşma yapan bir şahıs, 'Kürt bölgesi' yorumunda bulununca bölgedeki genç bir kız öfkelendi.
"KÜRDİSTAN KURULMAYACAK"
Bunun üzerine bağırmaya başlayan genç kız, "Kürtlükle alakası yok. Teröristler. Kürdistan kurulmadı kurulmayacak. O paçavraları g… sokarım senin." diyerek bağırdı.
GÖZALTINA ALINDI
Alanda bir anda arbede çıktı ve çevredekiler genç kızı zor sakinleştirdi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Y.S. isimli şahsı gözaltına aldı.