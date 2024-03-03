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Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Başkan'a övgü dolu sözler: Avrupa'yı Erdoğan kurtardı

Macaristan lideri Orban, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yere göğe sığdıramadı. Avrupa'yı kurtardığını vurguladı. Düşman çatlattı. Viktor Orban, "Erdoğan ülkemde çok seviliyor" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mart 2024 Güncelleme 03 Mart 2024, 07:01
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’dan Başkan’a övgü dolu sözler: Avrupa’yı Erdoğan kurtardı

Türkiye'nin göç konusundaki rolü çok önemli! Erdoğan olmasaydı, şu anda AB ülkeleri tamamıyla istikrarını kaybederdi. O, Avrupa'yı kurtardı. Dolayısıyla Türkiye'deki güçlü liderlik olmasaydı başı belada olurdu!

Avrupa'da herkes Erdoğan'a minnet duymakta ve duymalıdır da... AB, Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmedi. Bunları bir an önce telafi etmeli... Erdoğan, imajı yüksek olan bir lider. Bizler onu takdir ediyoruz.

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