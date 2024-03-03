Macaristan Başbakanı Viktor Orban’dan Başkan’a övgü dolu sözler: Avrupa’yı Erdoğan kurtardı

Türkiye'nin göç konusundaki rolü çok önemli! Erdoğan olmasaydı, şu anda AB ülkeleri tamamıyla istikrarını kaybederdi. O, Avrupa'yı kurtardı. Dolayısıyla Türkiye'deki güçlü liderlik olmasaydı başı belada olurdu!

Avrupa'da herkes Erdoğan'a minnet duymakta ve duymalıdır da... AB, Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmedi. Bunları bir an önce telafi etmeli... Erdoğan, imajı yüksek olan bir lider. Bizler onu takdir ediyoruz.