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Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan Fernando Santos'a flaş sözler: Ey yaşlı ihtiyar...

28. hafta merakla beklenen derbide sonuç belli oldu. Galatasaray, Dolmabahçe deplasmanında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir viraji aşmış oldu. Beşiktaş bekleyen bir sonuç ile karşılaşırken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ardından Fernando Santos içim bomba açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bakın. Beşiktaş taraftarı vefalı bir taraftardır. Ancak Beşiktaş taraftarı bu oyunu kabul etmez. Senin ligin çok kaliteli bir lig değil ki bu tarz futbol oynatıyorsun. Bu ligde bu tarz oynatırsan seyirci kaybedersin ey teknik direktör, ey yaşlı ihtiyar! Sahanın en iyi adamını çıkardın" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 22:35 Güncelleme 03 Mart 2024, 22:41
Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu’ndan Fernando Santos’a flaş sözler: Ey yaşlı ihtiyar...

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş ile Okan Buruk'un takımı Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide karşı karşıya geldi.



Dev derbide gol perdesi erken açıldı.



Galatasaray, mücadelenin henüz 2. dakikasından Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.



Mücadelenin ilk yarısı da bu skorla sona erdi.



İkinci yarıda da başka ol olmayınca derbiyi Galatasaray, 1-0 kazanarak Süper Lig'de zirveyi geri aldı.



A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ardından Fernando Santos içim bomba açıklamalarda bulundu.

▶️ Erman Toroğlu'ndan Santos'a bomba sözler!



"Bakın. Beşiktaş taraftarı vefalı bir taraftardır. Ancak Beşiktaş taraftarı bu oyunu kabul etmez. Senin ligin çok kaliteli bir lig değil ki bu tarz futbol oynatıyorsun."


"Bu ligde bu tarz oynatırsan seyirci kaybedersin ey teknik direktör, ey yaşlı ihtiyar! Sahanın en iyi adamını çıkardın."



'Teknik direktör bulamadılar ondan dolayı Fernando Santos'u getirdiler' diyenler haklı çıkıyor."


"Fernando Santos, Beşiktaş'ın hocası olamaz. Süper Lig'de alt sıra takımlarını çalıştırır. 12 milyon Euro verilmiş ama Al-Musrati gibi oyuncu Türkiye'de çok var."

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