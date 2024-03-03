HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yeni rapor! Bahar havası yerini soğuğa bırakıyor! Bugün hava nasıl olacak? | 3 Mart 2024 hava durumu

EGE Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA °C, 17°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in kuzeyi ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu HATAY °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu MERSİN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, (Eskişehir dışında) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu SİVAS °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı SİNOP °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı