Son dakika: Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: İstanbul’un 5 yılı heba oldu

"İSTANBUL'UMUZ İŞ BİLMEZ ELLERDE, BECERİKSİZ BİR YÖNETİM ALTINDA ÇOK ZAMAN KAYBETMİŞTİR" "Trafik çilesiyle İstanbul'da yaşamı solduranlar var" sözleriyle mevcut İBB yönetimini eleştiren Murat Kurum, "Biz bu ülkenin her bir karışına sevdalıyız. Biz bu milletin her bir ferdine sevdalıyız. Bizim gecemiz gündüzümüz milletimiz. Aklımızda, fikrimizde, ruhumuzda hep Türkiye'miz var. Bizi bu yola düşüren, bizi bu yola sevk eden derttir. Bugün derdiyle dertlendiğimiz İstanbul'umuz iş bilmez ellerde, beceriksiz bir yönetim altında çok zaman kaybetmiştir. İstanbul'un 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir. Ama önümüzde İstanbul'u yeniden emin ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat var. Bugün seçimde iki taraf var. Bir tarafta afet anında tatil beldelerinde gezenler, diğer tarafta Fikirtepe'de, Esenler'de İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 75 bin yeni yuva için çalışanlar var. Bir tarafta kendi geleceği için İstanbul'u kaderine terk edenler, diğer tarafta Kartal Orhantepe'de, Üsküdar'da, Beykoz'da şantiyelerde arı gibi çalışanlar var. Bugün bir yanda trafik çilesiyle İstanbul'da yaşamı solduranlar, diğer yanda Çekmeköy'de, Tuzla'da, Pendik'te gençlerimize, çocuklarımıza yepyeni yaşam alanları sunanlar var" diye konuştu.

"İSTANBUL'UN KAYNAĞINI İSTANBUL'A HARCARSANIZ, İSTANBUL'UN GÜCÜ HER YERE YETER" İstanbul'un kaynaklarının algı ve reklam kampanyalarına harcandığını ifade eden Murat Kurum, "5 yıllık bakanlık görevimde, genel müdürlük görevimde ne söz verdiyse tutan bir kardeşiniz olarak karşınızdayım. Biz söz verdiysek, sözümüzü tutarız. 5 yıllık süreçte 365 bin konut yaptım. Kentsel dönüşümle ilgili hemen hemen her ilde çalışmış bir kardeşinizim. Kentsel dönüşüm bizim işimiz. İstanbul'da 650 bin konutu 5 yıl içerisinde dönüştüreceğiz. Dönüştüreceğiz ki, burada yaşayan kardeşlerimiz, annelerimiz babalarımız yastığa başını koyduğunda güven ve huzur içinde uyusun. Kaynağı nereden mi bulacağız? Kaynak milletimiz. İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcarsanız, İstanbul'un gücü her yere yeter. Ama siz İstanbul'un kaynaklarını kendi ikbaliniz için boy boy reklam tabelalarına harcarsanız, 2 günlük konsere 550 milyon lira harcarsanız yetmez. O zaman İstanbul üzülür, İstanbul kırılır. İstanbul küçük bir bebek gibidir. Sevgi ister, ilgi ister, güvenli adımlarla birlikte yürümek ister. Hem İstanbul'daki deprem riskini ortadan kaldıracağız. Hem de yapacağımız 100 bin kiralık konutla birlikte, konut kira fiyatlarını aşağı çeken tarafta olacağız. Trafik çilesine yapacağımız metrolarla, karayolları tünelleriyle ve kavşak düzenlemeleriyle son vereceğiz. İstanbul'un 571 yıllık onurunu, gururunu yeniden İstanbul diyerek şaha kaldıracağız. 5 yıllık fetret devrini bitireceğiz" dedi.





"ÖZGÜR EFENDİ SEN KİMSİN Kİ 650 BİN GENCİMİZİN VE AİLELERİNİN VATAN SEVGİSİNİ SORGULUYORSUN?"

Kurum, bedelli askerlik yapanlara 'kaçak' diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ise şu şekilde tepki gösterdi:

"Bunun mesajını CHP'nin bir o yana, bir bu yana savrulmasından da anlıyoruz. İşte bugün bu savrulmanın bir örneğini daha gördük. CHP'nin yetersiz eş genel başkanı Özgür efendi çıkmış, bedelli askerlik yapan 650 bin vatan evladımıza 'kaçak' diyor. Ne diyor? 'Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil' diyor. CHP eş genel başkanı Özgür efendi bu aralar diline bizi doladı. Niye? Çünkü 31 Mart akşamı eş genel başkanlığını bırakacak. Hem kendisi hem de kibri aklının önüne geçmiş buradaki belediye başkanı, yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan Ekrem bey süresiz tatile gidecekler. Özgür efendi sen kimsin ki 650 bin gencimizin vatan sevgisini sorguluyorsun, onları vatanı sevmemekle suçluyorsun? Sen kimsin ki bu pırıl pırıl gençlerimize böyle bir ithamda bulunuyorsun. Acaba senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sana bu yetkiyi kim veriyor? Deprem üzerinden kirli bir siyaseti üreten sen değil misin? Şehit cenazesinde kahkahalar atan sen değil misin? Bu millet senin ne olduğunu, kim olduğunu çok iyi biliyor. Milletimizin arasına nifak tohumları ekmene asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Gençlerimize, bu vatanın hiçbir evladına kimse yafta vuramaz. Hele hele şehidimizin cenazesinde kahkahalar atanlar bu konuda tek bir kelime edemez. Hiç merak etme bu milletin evlatları, sana gereken cevabı 31 Mart'ta sandıkları patlatarak verecek."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN





"BİZİ ARAYANLAR MİLLETİN YUVALARINI YAPARKEN BULACAK"

"Bizim bu şehre dair rüyalarımız, hayallerimiz, hedeflerimiz var" diyerek sözlerine devam eden Kurum, "Derdi olmayanlar bizi anlayamaz. Çünkü dert insanı yollara düşürür. İşte biz bu dertle milletimizin zor anında nasıl yanında olduysak, 31 Mart'tan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Bizi arayanlar algıda, reklamda bulamayacak. Bizi arayanlar milletin yuvalarını yaparken bulacak. Bizi arayanlar yerin üstünde dönüşüm, yerin altında metro şantiyelerinde bulacak. Bizi arayanlar İstanbul'un 39 ilçesinde millet bahçeleri yaparken bulacak. Bizi hiç kimse polemik yaparken görmeyecek. Bizi arayanlar temel atarken, açılışlar yaparken bulacak. Gençlerimiz için yeni ofisler, yeni iş yerleri kurarken bulacak. Bizi arayanlar başımızdaki baretimizle, ayağımızdaki çizmemizle, sırtımızdaki montumuzla İstanbul'umuz için koşarken bulacak. Biz hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikodular tarafında olmayacağız. Biz hep millet için yapan ve üreten tarafta olacağız. Biz hiçbir zaman sözünü yiyenlerin tarafında olmayacağız. Biz hep sözünü tutanların tarafında olacağız" dedi.



"BU ŞEHRİN ÇİLESİ VARSA MURADI DA VAR"

Kurum konuşmasını, "Dün nasıl 81 ilimize ve İstanbul'umuza hizmet ettiysek Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan sonra da bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Ne diyor Şanlıurfa'nın yanık sesi Kazancı Bedih: 'Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş.' Evet, bu şehrin derdi varsa dermanı da var, bu şehrin çilesi varsa muradı da var. İnşallah İstanbul'un dertlerine hep birlikte derman olacağız. İstanbul'umuzu hep birlikte değiştirecek, hep birlikte yöneteceğiz. İstanbul'a yeniden; gönül belediyeciliğini hâkim kılacağız. Her kardeşimizin gurur duyacağı bir İstanbul için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. 1 Nisan'da İstanbul, gerçek belediyecilikle tanışacak. 1 Nisan'da yüzler gülecek, İstanbul gülecek, İstanbullular gülecek. Tıpkı Diyarbakır türküsünde 'Mardin kapı şen olur' dediği gibi inşallah 1 Nisan'dan sonra da İstanbul'umuzun her bir hanesi, her bir vatandaşı şen olacak, huzurlu olacak" ifadeleriyle noktaladı.



"MURAT KARDEŞİM İSTANBUL İÇİN BÜYÜK BİR FIRSATTIR"

İstanbul'un 1 Nisan'dan itibaren yeniden eser ve hizmet siyasetiyle yönetileceğini ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, "Sosyal konut açığını köklü bir şekilde çözmenin tek bir yolu var. O da TOKİ üzerinden sosyal konut üretimidir. Özellikle İstanbul'un karşı karşıya olduğu deprem riski var. Kentsel dönüşüm temel çözümdür. Kentsel dönüşümün mimarı burada. İBB başkan adayımız, deneyimiyle, birikimiyle ulaşım sorununu, konut arzını ve kentsel dönüşümü yapabilecek Türkiye'de en güçlü kişiliktir. Biz bu şehri daha yaşanabilir bir hale getirmek, daha da kalkındırmak için bu alanlarda ilerleme sağlamamız lazım. Sizce adaylar arasında bunu en iyi kim yapabilir? Bence cevap çok açık ve nettir. O yüzden Murat kardeşim İstanbul için büyük bir fırsattır. İstanbul çok şanslıdır. Bu kadar büyük bir tecrübeye, birikime sahip işin ehlidir" şeklinde konuştu.