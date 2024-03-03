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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Enflansyon sorununun çözüleceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 18:27 Güncelleme 03 Mart 2024, 18:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu.

▶️ Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hedeflerimizden kopmadık. Turizmde 2023 yılını rekor ziyaretçi sayısı ve geliriyle kapattık. Bu sene hedefimiz 60 milyon turist sayısı ve 60 milyar dolar turizm geliri. İhracatta yakaladığımız ivme hız kesmeden devam ediyor. Tarihimizin en yüksek rakamına ulaşmıştık. Ocak ve şubat ihracat rakamlarımız oldukça iyi geldi.

ENFLASYON SORUNUNU MUTLAKA ÇÖZECEĞİZ
Büyüme tarafında da olumlu tablo devam ediyor. Milli gelir 1 trilyon doları geçti. Geçtiğimiz sene yüzde 4.5 büyüme oranıyla Avrupa Birliği ülkeleri içinde ilk sırada yer aldık. Çok kritik bir psikolojik eşiği daha aşmayı başardık. Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Enflasyon ve hayat pahalılığı meselesi tüm dünya gibi bizim de başımızı ağrıtan husustur. Enflasyon hususunda vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Bu sorunu mutlaka çözeceğiz. Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız. Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir.

ESEN İLK RÜZGARDA DARMADAĞIN OLDULAR
Türkiye olarak son yıllarda elde ettiğimiz kazanımların arka planında siyasi istikrar ve güven ortamının korunması vardır. Biz tüm bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. 14 -28 mayıs seçimleriyle ülkemizin güven ve istikrarını hedef alan senaryoyu yırtıp attık. Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenlerin, Halil İbrahim sofrası kurduk diyerek milletin gözünü boyayanların kendi içlerindeki kavgayı, rekabeti örtmek için hayal satanların, ne hallere düştüklerini hepimiz görüyoruz. Şahsi çıkarları üzerinden ittifak yapanlar esen ilk rüzgarda darmadağın oldular. Demek ki milletimizin verilmiş sadakası varmış. Milletimiz 14-28 mayıs tercihiyle kazanımlarına sahip çıkmıştır. Ülkemiz altın değerinde bir 5 yıl daha kazanmıştır. Bunu en doğru en etkili şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.

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