Türk savunma sanayisinden Katar’da gövde gösterisi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani himayesinde düzenlenen ve Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından organize edilen DIMDEX, bölgenin uluslararası savunma ve güvenlik endüstrisi alanında öne çıkan etkinlikleri arasında yer alıyor.

Türk savunma sanayisi, önceki yıllarda olduğu gibi DIMDEX'e güçlü bir katılım sağlayacak.

Anadolu Shipyard, ASELSAN, ASFAT, BAYKAR, BMC, DEARSAN, HAVELSAN, KAREL, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Meteksan Savunma, Nurol Makina, REPKON, Robit Teknoloji, ROKETSAN, SİMSOFT ve TİTRA Teknoloji'nin aralarında bulunduğu şirketler, hava, kara, deniz platformları, silah sistemleri ve yazılım çözümleriyle Katar ve bölge ülkeleriyle olan iş birlikteliklerini artırmayı amaçlıyor.

Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen ya da yapımı tamamlanan silahlı insansız hava aracı, zırhlı araç, silah sistemi, bot, eğitim gemisi, eğitim merkezi gibi platform ve tesisler Katar güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor.

Etkinlik, 3 gün boyunca ticari alışverişte bulunmak, en son askeri teknolojik gelişmeleri keşfetmek ve küresel deniz savunma ve güvenlik sektörüne katkıda bulunan uzman panel tartışmalarının bir parçası olmak için dünyanın dört bir yanından kilit karar vericileri bir araya getirecek.