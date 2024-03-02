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ÖSYM açıkladı: Türk vatandaşı olmayanlar MSÜ sınavına başvuru yapamayacak

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına başvuru yapamayacaklarını açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 22:21 Güncelleme 02 Mart 2024, 22:21
ÖSYM açıkladı: Türk vatandaşı olmayanlar MSÜ sınavına başvuru yapamayacak

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk vatandaşı olmayanların Milli Savunma Üniversitesi sınavına başvuru haklarının bulunmadığı belirtildi.



ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru yapma hakları bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınavlarımızda görevlilere gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar MSÜ sınavına alınmayacaklardır" ifadelerini kullandı.

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