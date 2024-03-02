Ankara’daki seçim yarışında kim önde? Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı





"ANKAPARK'I AÇACAĞIZ"

Ankapark'ı da açacağız. Birçok makine çürüdü orada daha doğrusu çürütüldü, yazık oldu. Sonuçta yapılmış olan bir eser, hizmet. Keçiören'in girişinde lunaparkımız var günde 8 bin çocuğumuz geliyor ücrette almıyoruz. Ankapark bunun çok büyüğü keşke çürütmeselerdi orayı bizlere verselerdi



"BİZİM BİLLBOARDLARIMIZIN ÖNÜNÜ KENDİ SEYYAR BİLLBOARDLARIYLA KAPATTILAR"

Adil bir yarış yok. Bizim Altındağ Belediyemizin billboardları var, bizim resimler oraya asıldı önüne bir seyyar getirdiler ve kapattılar.