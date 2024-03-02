CHP’li Mansur Yavaş’tan yeni skandal! Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’un pankartlarını gece yarısı söktürdü



SÖKTÜRÜRKEN YAKALANDI

CHPliİ Mansur Yavaş, ABB çalışanlarına Zabıtalar eşliğinde Cumhur İttifakı Adayı Turgut Altınok'un pankartlarını gece yarısı operasyonla söktürürken yakalandı.



Skandal görüntüleri kaydeden vatandaşın, "Sökme kardeşim. Niye söktürüyorsun" diye tepki verdiği görüldü.

CUMHUR İTTİFAKI ABB BAŞKAN ADAYI TURGUT ALTINOK



"YAVAŞ KENDİ RESİMLERİNİ ASANA KADAR ANKARA'YA YAPTIĞIN ESERLERİN RESMİNİ AS"

CHP'li Mansur Yavaş'ın yeni skandalı büyük tepkilere neden olurken, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Karadenizliler Buluşması'na katıldığı etkinlikte Yavaş'a yüklendi. Altınok, "Ankara'da yok. Her yere resimlerini asmış. Resimlerini asana kadar keşke Ankara'ya yaptığın eserlerin resmini assaydın' dedi. Altınok, 'Geçen seçim demiş ki; 'Bir dönem belediye başkanlığı yapacağım, daha yapmayacağım.' Şimdi de gittiği ilçelerde diyor ki; 'Ben bir dönem yapacağım, bir daha yapmayacağım.' İyi de senin hangi sözüne inanacağız? Ankaralıya 100 tane söz vermişsin, 90 tanesini yerine getirmemişsin. Size birisi 100 tane söz verirse 90 tanesini yerine getirmezse ona inanır mısınız?' diye konuştu.



"ANKARAMIZ KURUYAN BİR ŞEHİR OLDU"

Yavaş'ın kentin sorunlarını ihmal ettiğini belirten Altınok şöyle devam etti:



"Ankara'nın Kızılay'ı dökülüyor şu an. Ankara'da taşların, kaldırım taşlarının bakımı yapılamıyor. Ağaçları kestiler. Gülleri, yeşilleri kestiler. Daha sonra adı 'Kuru peyzaj' oldu. Yani Ankara'mız kuruyan bir şehir oldu. Ankara'mız geriye giden bir şehir oldu. Altınok, Keçiören'e hizmet etti, Trabzon'a da etti. Beşikdüzü'ne bir düzenleme yaptık. 'Senin adını verelim' dediler, kabul etmedim. Çünkü ben birçok yerde hizmet yapıyorum. Adımı vermiyorum; çünkü ben cebimden yapmıyorum bunu. Dolayısıyla Hasan Yücesan Ankara Emniyet Müdürümüzdü. Ankara Emniyet Müdürümüz Hasan Yücesan'ın adını verdim oraya"



POLATLIYA DAHA SU GELMEDİ

Mansur Yavaş'ın, Polatlı'da içme suyunun getirildiği müjdesi verdiğini ifade eden Altınok, "Sonra onu uyardılar, daha su gelmedi. 'Su, şu an borulara verildi, borular büyük olduğu için su Polatlı'ya gelmedi' dedi. Sonra, 'Şubat ayı içerisinde Polatlı'ya su gelecek' dedi. Ben de yine 2 gün önce Polatlı'ya gittim. 'Polatlı'ya su geldi mi' dedim. Daha gelmedi. Yürüyerek gelse Polatlı'ya şimdiye gelirdi insan. Su nasıl gelmiyor? Biz Hayrat'a su getirdik, Büyükşehir Polatlı'ya getiremedi" sözlerini kullandı.