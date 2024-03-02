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Başkan Erdoğan İsrail'in katliamlarına sessiz kalan Batı'ya tepki gösterdi: "Gazze'de soykırım var"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nda İsrail’in katliamlarına sessiz kalan Batı’ya tepki gösterdi. Foruma 148 ülkeden devlet ve hükümet başkanları, bakanları, diplomatları, iş insanları, akademisyenleri ile düşünce kuruluşları, gençlik ve medya temsilcileri katıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mart 2024 Güncelleme 02 Mart 2024, 07:03
Başkan Erdoğan İsrail’in katliamlarına sessiz kalan Batı’ya tepki gösterdi: Gazze’de soykırım var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Antalya Diplomasi Forumu'nun 3'üncü buluşması münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız asrın felaketi nedeniyle forumumuzu geçtiğimiz yıl iptal etmek durumunda kalmıştık. Ülkemizin 11 ilini ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz deprem felaketinin yaralarını hızla sarıyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze'deki katliamına bir kez daha vurgu yapan Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

Kura temelli uluslararası düzenin iflas bayrağını çektiği yer Gazze olmuştur. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan barbarlığı hepimiz şahitlik ettik. 30 binden fazla Gazzeli şehit edildi. Burada milyarlarca insanın hukuka dair inancı da yok edildi. Gazze'de yaşananlar savaş değil soykırımdır.

Başkan Erdoğan foruma eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

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