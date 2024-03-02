Başkan Erdoğan İsrail'in katliamlarına sessiz kalan Batı'ya tepki gösterdi: "Gazze'de soykırım var"

Başkan Erdoğan, "Antalya Diplomasi Forumu'nun 3'üncü buluşması münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız asrın felaketi nedeniyle forumumuzu geçtiğimiz yıl iptal etmek durumunda kalmıştık. Ülkemizin 11 ilini ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz deprem felaketinin yaralarını hızla sarıyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze'deki katliamına bir kez daha vurgu yapan Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:



Kura temelli uluslararası düzenin iflas bayrağını çektiği yer Gazze olmuştur. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan barbarlığı hepimiz şahitlik ettik. 30 binden fazla Gazzeli şehit edildi. Burada milyarlarca insanın hukuka dair inancı da yok edildi. Gazze'de yaşananlar savaş değil soykırımdır.