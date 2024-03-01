SON DAKİKA





KATİL İSRAİL'DEN ALÇAK SALDIRI

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı. Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadeleri kullanılmıştı.





DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİL'İN KATLİAM POLİTİKASINA ÇOK SERT TEPKİ

İsrail katliamlarını sürdürürken Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan saldırıya tepki gösterildi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımla ilgili açıklama yaptı. Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"KATLİAMA SON VERMEK ZORUNDADIR"

"Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ediyoruz. İsrail Hükümeti'nin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz. İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır."

HİND RECEB'İN TRAJİK HİKAYESİ 15 BİNE YAKIN MASUM ÇOCUĞUN DA HİKAYESİDİR

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Antalya Diplomasi Forumu'nda işgalci İsrail'in dün gıda yardımı için sırada bekleyen Gazzelilere yaptığı katliama sert tepki göstererek, 6 yaşındaki Hind Recab'ın hikayesi üzerinden şu sözleri kullandı: ▶️ "Gazze'deki savaş değil soykırım girişimi"

Ailesiyle güvenli bir yer ararken araçları İsrail güçleri tarafından vurulan ve tüm ailesini kaybeden 6 yaşındaki Hind Receb'in trajik hikâyesi, aslında Gazze'de öldürülen 15 bine yakın masum çocuğun da hikâyesidir. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN