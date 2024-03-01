SON DAKİKA

Terör devleti İsrail'in Gazze'de acil gıda yardımı almayı bekleyen Filistinli sivillere saldırarak 100'den fazla kişiyi öldürmesine dünyadan tepki yağıyor.
Terör devleti İsrail'in Gazze'de acil gıda yardımı almayı bekleyen Filistinli sivillere saldırarak 100'den fazla kişiyi öldürmesine dünyadan tepki yağıyor.
Gazze'de kıtlık riski had safhaya ulaşırken Gazze Sağlık Bakanlığı, Filistin topraklarının kuzeyinde dört çocuğun daha açlıktan ve susuzluktan öldüğünü duyurdu.
SOYKIRIMIN BİLANÇOSU: GÜNDE 151 KADIN VE ÇOCUK
Terör devleti İsrail, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden sivilleri hedef alarak 7 Ekim'den bu yana günde en az 151 kadın ve çocuk öldürdü.
KATİL İSRAİL'DEN ALÇAK SALDIRI
İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı.
Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadeleri kullanılmıştı.
DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİL'İN KATLİAM POLİTİKASINA ÇOK SERT TEPKİ
İsrail katliamlarını sürdürürken Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan saldırıya tepki gösterildi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımla ilgili açıklama yaptı. Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"KATLİAMA SON VERMEK ZORUNDADIR"
"Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ediyoruz. İsrail Hükümeti'nin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz. İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır."
HİND RECEB'İN TRAJİK HİKAYESİ 15 BİNE YAKIN MASUM ÇOCUĞUN DA HİKAYESİDİR
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Antalya Diplomasi Forumu'nda işgalci İsrail'in dün gıda yardımı için sırada bekleyen Gazzelilere yaptığı katliama sert tepki göstererek, 6 yaşındaki Hind Recab'ın hikayesi üzerinden şu sözleri kullandı:
Ailesiyle güvenli bir yer ararken araçları İsrail güçleri tarafından vurulan ve tüm ailesini kaybeden 6 yaşındaki Hind Receb'in trajik hikâyesi, aslında Gazze'de öldürülen 15 bine yakın masum çocuğun da hikâyesidir.