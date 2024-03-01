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Başkan Erdoğan'dan Antalya'da yoğun diplomasi

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında temaslarına başladı. Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Görüşmede Berdimuhamedov, Başkan Erdoğan'a Fahri Aksakallı ünvanını takdim etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Erdoğan, Türkmenistan ile tüm alanlarda iki ülkeye de kazandıracak karşılıklı adımların artarak sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti." denildi. İki ülke arasında 3 alanda imzalar atıldı. Erdoğan, bu görüşmenin ardından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 12:36 Güncelleme 01 Mart 2024, 13:09
Başkan Erdoğan’dan Antalya’da yoğun diplomasi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında temaslarına başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.

BULGARİSTAN

Başkan Erdoğan, Antalya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

İki lider heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Diplomasi Forumu nedeniyle Antalya'da bulunan Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.


Görüşmede Berdimuhamedov, Başkan Erdoğan'a Fahri Aksakallı ünvanını takdim etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan lideri ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Antalya'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in masum sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ile tüm alanlarda iki ülkeye de kazandıracak karşılıklı adımların artarak sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in gıda yardımı almak üzere bekleyen sivillere yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, bölgeye gönderilen insani yardımları artırmak için Türkiye ve Türkmenistan'ın iş birliği yapabileceğini ifade etti.

Türkiye ile Türkmenistan arasında "Doğal Gaz Alanında İş Birliğinin Geliştirilmesine İlişkin Karşılıklı İş Birliği Mutabakat Zaptı", "Petrol ve Doğal Gaz Alanlarında İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı" ve "Türkmenistan Havayolları ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkmenistan tarafından doğum günü vesilesiyle "Türkmen Halkının Fahri Aksakalı" unvanı tevcih edildi ve hediye kaftan sunuldu; Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuğu Berdimuhammedov'a teşekkür etti.

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