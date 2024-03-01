AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 1, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-01
Saat:17:09:54 TSİ
Enlem:37.29083 N
Boylam:37.13889 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/vIghrRV1VT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yapılan açıklamada derinliğin 7 KM olduğu bildirildi.
SON DEPREMLER
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-03-01 17:09:54 37.29083 37.13889 7.0 MW 4.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-03-01 16:39:02 40.28694 26.99139 12.68 ML 1.5 Lapseki (Çanakkale)
2024-03-01 16:30:50 39.6175 26.08917 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [08.17 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-03-01 16:29:32 38.12611 37.83111 8.49 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-03-01 16:23:07 36.88306 27.58111 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.15 km] Datça (Muğla)
2024-03-01 16:19:11 36.76778 29.57917 6.98 ML 1.8 Seydikemer (Muğla)
2024-03-01 16:09:17 39.8325 39.82278 6.62 ML 1.8 Çayırlı (Erzincan)