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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

Son dakika haberi! AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada derinliğin 7 KM olduğu bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 17:24 Güncelleme 01 Mart 2024, 17:24
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada derinliğin 7 KM olduğu bildirildi.

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SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-03-01 17:09:54 37.29083 37.13889 7.0 MW 4.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-03-01 16:39:02 40.28694 26.99139 12.68 ML 1.5 Lapseki (Çanakkale)
2024-03-01 16:30:50 39.6175 26.08917 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [08.17 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-03-01 16:29:32 38.12611 37.83111 8.49 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-03-01 16:23:07 36.88306 27.58111 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.15 km] Datça (Muğla)
2024-03-01 16:19:11 36.76778 29.57917 6.98 ML 1.8 Seydikemer (Muğla)
2024-03-01 16:09:17 39.8325 39.82278 6.62 ML 1.8 Çayırlı (Erzincan)

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