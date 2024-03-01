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Başkan Erdoğan'a Antalya'da sevgi seli! Vatandaşları selamlayıp sohbet etti

Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belek Turizm Merkezi'ndeki Mecek Camisi'nde cuma namazını kaldı. Erdoğan, cami çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 15:15 Güncelleme 01 Mart 2024, 15:19
Başkan Erdoğan’a Antalya’da sevgi seli! Vatandaşları selamlayıp sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Mecek Camisi'nde kıldı.

Başkan Erdoğan'a sevgi seli

Antalya Diplomasi Forumu için kentte bulunan Erdoğan, temaslarına ara vererek, konakladığı otelden Belek Turizm Merkezi'ndeki Mecek Camisi'ne geçti.

Başkan Erdoğan, burada cuma namazını kıldı.

VATANDAŞLARI SELAMLADI
Erdoğan, cami çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Erdoğan'a, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de eşlik etti.

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