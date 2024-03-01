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Antalya Diplomasi Forumu başlıyor: 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan 147 ülkeden katılımcı

Antalya Diplomasi Forumu, "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" temasıyla bugün başlıyor. 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan 147 ülkeden katılacağı forumda Orta Doğu’dan, yapay zekaya, terörle mücadeleden, balkanlara önemli paneller gerçekleştirilecek. Foruma Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da katılacak. Program kapsamında düzenlenecek, "Gazze Temas Grubu"nun ADF2024'e katılan üyelerinin bulunacağı etkinlik de önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 11:02 Güncelleme 01 Mart 2024, 11:22
Antalya Diplomasi Forumu başlıyor: 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan 147 ülkeden katılımcı

Diplomasinin nabzı Antalya Diplomasi Forumu'nda( ADF) atıyor. Bugün başlayan ve 3 Mart'a kadar sürecek foruma 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan, 57 uluslararası örgüt temsilcisi olmak üzere 4 bin 451 katılımcı geliyor.

Başkan Erdoğan diploması forumu için Antalya'da

147 ÜLKE 52 PANEL

147 ülkeden gelen katılımcılar geniş perspektifle hazırlanan 52 panele katılacak. Afrika'ya ilişkin konuların önemli yer tutacağı forumda Orta Doğu konusuna ilişkin 4 panel düzenlenecek.

Başkan Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda (18 Haziran 2021)Başkan Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda (18 Haziran 2021)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hitap edeceği forumda çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Antalya Diplomasi Forumu (10 Mart 2022)Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Antalya Diplomasi Forumu (10 Mart 2022)


Edinilen bilgiye göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un katılması planlanan forum için Suriye rejimi ve İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu'ya davet gönderilmedi. Foruma Filistin, Mısır, Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları da katılım gösterecek.

GENİŞ KAPSAMLI PANELLER

Türkiye'nin önemli bir markası haline gelen ADF'de ana tema "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" olarak belirlendi. Orta Doğu'da Barış ve Güvenlik için bir Garantörlük Modeli Arayışı, Gazze Temas Grubu, Adil Bir Uluslararası Düzen İçin Farklılıkları Gidermek, Krizler Döneminde Yenilikçi Arabuluculuk, Afrika'nın Potansiyelini Ortaya Koymak, Balkanlar'da Sınamalar ve Fırsatlar, Uzay Diplomasisi: Yeni Fırsatları Keşfetmek, Terörle Mücadelede Yeni Sınamalar dahil olmak üzere 52 panel düzenlenecek.

Forumda Türkiye'nin sanat, enerji, savunma ve sanayi alanındaki vizyonunu ortaya koyan 'Türkiye Yüzyılı' sergisi açılacak. Forumda Türkiye'nin sanat, enerji, savunma ve sanayi alanındaki vizyonunu ortaya koyan 'Türkiye Yüzyılı' sergisi açılacak.

Ünlü sanatçı Refik Anadol sergisinin yer alacağı forumda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde İletişim Başkanlığı'nca daha önce İstanbul'da sergilenen Gazze temalı serginin bir kısmı da katılımcıların dikkatine sunulacak. Forumda Emine Erdoğan öncülüğünde Yüksek Düzeyli Kadın, Barış ve Güvenlik Oturumu da düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Fidan ADF kapsamında 30'dan fazla görüşme yapacak.



GAZZE İÇİN AYRI PARANTEZ

Program kapsamında düzenlenecek, "Gazze Temas Grubu"nun ADF2024'e katılan üyelerinin bulunacağı etkinlik de önem taşıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, ADF2024'teki faaliyetler, ADF resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından eş zamanlı izlenebilecek.

Forumda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'nin bir bölümü de yer alıyor.Forumda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'nin bir bölümü de yer alıyor.

Oturumların önemli bir kısmı canlı yayımlanacak. ADF 3 Mart'ta Dışişleri Bakanı Fidan'ın düzenleyeceği basın toplantısı ve kapanış konuşmasının ardından sona erecek.

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