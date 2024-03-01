Antalya Diplomasi Forumu başlıyor: 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan 147 ülkeden katılımcı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Antalya Diplomasi Forumu (10 Mart 2022)



Edinilen bilgiye göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un katılması planlanan forum için Suriye rejimi ve İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu'ya davet gönderilmedi. Foruma Filistin, Mısır, Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları da katılım gösterecek.

GENİŞ KAPSAMLI PANELLER



Türkiye'nin önemli bir markası haline gelen ADF'de ana tema "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" olarak belirlendi. Orta Doğu'da Barış ve Güvenlik için bir Garantörlük Modeli Arayışı, Gazze Temas Grubu, Adil Bir Uluslararası Düzen İçin Farklılıkları Gidermek, Krizler Döneminde Yenilikçi Arabuluculuk, Afrika'nın Potansiyelini Ortaya Koymak, Balkanlar'da Sınamalar ve Fırsatlar, Uzay Diplomasisi: Yeni Fırsatları Keşfetmek, Terörle Mücadelede Yeni Sınamalar dahil olmak üzere 52 panel düzenlenecek.