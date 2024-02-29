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SON DAKİKA I Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete'de! 9 bin yeni sözleşmeli personel alınacak

Son dakika haberleri.. Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin sözleşmeli personel alınacak. Öte yandan ebeler doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilecek.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 00:40 Güncelleme 01 Mart 2024, 01:35
SON DAKİKA I Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete’de! 9 bin yeni sözleşmeli personel alınacak

Son dakika haberleri.. Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak.



Ebeler doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilecek.



BAKAN KOCA: SAĞLIK CAMİASINA HAYIRLI OLSUN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun."

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