Başkan Erdoğan darbe çığırtkanlarına sert çıktı: "Artık eski Türkiye yok"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da miting yaptı. Belediye başkan adaylarını tanıttı. Darbe çığırtkanlarına sert çıktı:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da miting yaptı. Belediye başkan adaylarını tanıttı. Darbe çığırtkanlarına sert çıktı:
Bu şehir bize şehit Adnan Menderes'in emanetidir. Menderes ülkesine yaptığı hizmetlerin bedelini canını dar ağacında vererek ödedi. Ülkemizde darbeler zincirinin önemli halkalarından biri de 28 Şubat postmodern darbesiydi. Ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir.
Uyduruk gazete kupürleriyle partimizi kapatmaya çalıştılar. Gezi olaylarıyla sokakları karıştırmaya çalıştılar. 15 Temmuz darbe girişimiyle milletimize silah çektiler, kan döktüler. Türkiye'yi istedikleri gibi yönetmek isteyen emperyalist güçlerin olduğunu biliyoruz. Ama artık işleri daha zor.
Türkiye Yüzyılı'na kilitlenmiş bu ülkenin önünü kesmek öyle kolay değil. Kendi kendilerine gelin güvey olan varsa, Aydın'dan hepsini ikaz ediyorum.
Hayalinde 22 Mayıs, 12 Mart, 28 Şubat gibi darbe girişimi olan varsa, karşılaşacakları en hafif gerçek 15 Temmuz olacaktır. Artık bu milletin kendi iradesini hiçe sayanlara tahammülü kalmamıştır.