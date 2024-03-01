Başkan Erdoğan darbe çığırtkanlarına sert çıktı: "Artık eski Türkiye yok"





Türkiye Yüzyılı'na kilitlenmiş bu ülkenin önünü kesmek öyle kolay değil. Kendi kendilerine gelin güvey olan varsa, Aydın'dan hepsini ikaz ediyorum.

Hayalinde 22 Mayıs, 12 Mart, 28 Şubat gibi darbe girişimi olan varsa, karşılaşacakları en hafif gerçek 15 Temmuz olacaktır. Artık bu milletin kendi iradesini hiçe sayanlara tahammülü kalmamıştır.

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