Dokuz ilde eş zamanlı ’Kafes’ operasyonları: İki organize suç örgütü çökertildi





Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ve faturalar ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıkları ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri ve jandarma tarafından yapılan analiz ve saha araştırmaları sonucunda yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL kamu zararına neden oldukları tespit edildi.



Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 aydır devam eden takipli KOM faaliyeti kapsamında; Aydın ili Kuyucak, Nazilli, Karacasu ve Buharkent ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda; "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunu örgütlü olarak işleyen, elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. 2'si tutuklandı, 7'sinin adli işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar sonucu; 124 bin adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeler, suçtan elde edilen taşınır ve taşınmaz varlıklar ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu."

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