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Hakaret bunda rezalet bunda! CHP yandaşı Can Ataklı'dan AK Parti seçmenine skandal sözler: Cahil, beter ol...

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlığıyla bilinen fonda gazeteci Can Ataklı imza attığı skandallara bir yenisini daha ekledi. Yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP ittifakındaki krizler gün yüzüne çıkmaya devam ederken son skandal Can Ataklı'dan geldi. Skandal açıklamalarıyla bilinen CHP yandaşı Can Ataklı, AK Parti seçmenine "cahil" diyerek hakaretler savurdu. İşte skandal olayın detayları...

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 00:25 Güncelleme 01 Mart 2024, 00:26
Hakaret bunda rezalet bunda! CHP yandaşı Can Ataklı’dan AK Parti seçmenine skandal sözler: Cahil, beter ol...

Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidecek.

Seçimlere 30 gün kala CHP'de ittifak ve pazarlık sancıları sürerken muhalefet çevresinde kullanılan dil hareket ve küfürlere dönüştü.

TEKBİRDEN RAHATSIZ OLMUŞTU
Daha önce birçok rezilliğe imza atan CHP yandaşı Can Ataklı İslam'a ve Müslümanalra karşı nefret yüklü duruşunu Kahramanmaraş merkezli depremlerde de göstermişti.

Can Ataklı, vatandaşların enkaz altından kurtarıldığı esnada tekbir getirilmesinden duyduğu rahatsızlığı skandal ifadelerle dile getirmişti.

BU KEZ HEDEFİNDE AK PARTİ SEÇMENİ VARDI
Bu kapsamda skandal açıklamalarıyla bilinen CHP yandaşı Can Ataklı, haddini aşarak AK Parti seçmenine ağır hakaretler etti.

Ana haber bülteninde konuşan Can Ataklı, AK Parti'ye oy veren vatandaşları "cahil" diyerek aşağıladı. "Bunlara üç kuruş avanta verince..." diyerek sözlerine devam eden Ataklı, muhalefete de "Niye bu insanlar hala AK Parti diyor öğreneceksiniz" sözleri ile seslendi.

"BETER OL"
Rezil sözlerine devam eden Ataklı şu ifadeleri kullandı: "Bunca eziyet, bunca yoksulluk, bunca baskı, adam AK Parti diyor. Rakamlara şaşırıyorum anketlerde yüzde 40 diyor İstanbul'da. İstanbul'da yüzde 40'sa beter ol dersin yani ne istiyorsan yap."

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