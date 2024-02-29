Hakaret bunda rezalet bunda! CHP yandaşı Can Ataklı’dan AK Parti seçmenine skandal sözler: Cahil, beter ol...

BU KEZ HEDEFİNDE AK PARTİ SEÇMENİ VARDI

Bu kapsamda skandal açıklamalarıyla bilinen CHP yandaşı Can Ataklı, haddini aşarak AK Parti seçmenine ağır hakaretler etti.

Ana haber bülteninde konuşan Can Ataklı, AK Parti'ye oy veren vatandaşları "cahil" diyerek aşağıladı. "Bunlara üç kuruş avanta verince..." diyerek sözlerine devam eden Ataklı, muhalefete de "Niye bu insanlar hala AK Parti diyor öğreneceksiniz" sözleri ile seslendi.

"BETER OL"

Rezil sözlerine devam eden Ataklı şu ifadeleri kullandı: "Bunca eziyet, bunca yoksulluk, bunca baskı, adam AK Parti diyor. Rakamlara şaşırıyorum anketlerde yüzde 40 diyor İstanbul'da. İstanbul'da yüzde 40'sa beter ol dersin yani ne istiyorsan yap." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN