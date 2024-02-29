Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde: "Devlet-millet el ele çalışıp emeklilerimize hak ettiği ücreti vereceğiz"

Kardeşlerim, en düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeterli mi? Elbette değil. Daha fazla çalışıp emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Birileri çıkıyor 'Seyyanen zam yapın' diyor.
Kardeşlerim, en düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeterli mi? Elbette değil. Daha fazla çalışıp emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Birileri çıkıyor 'Seyyanen zam yapın' diyor.
Maaşlara 7 bin TL eklemek, bütçeden 1.9 trilyon lira eklemek demek. Tüm yatırım bütçesini aktarsak bile yetmiyor. Seyyanen artışların emekliler arasında yol açtığı adaletsizliğin de farkındayız!
YARINLARIMIZ DAHA İYİ OLACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da miting yaptı. Meydanları kirli ittifaka bırakmayacağız" diyerek muhalefete sert çıktı:
Ülkemizin kazanımlarına göz dikenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Milletimiz sırtını terör örgütlerine dayayanlara en güzel dersi sandıkta verdi. Şimdi belediyelerde iktidar hülyalarına dalanları rüyalarından uyandırmaya var mıyız? Yapılan kirli ittifakları takip ediyoruz. Kiminde listeler geç veriliyor, aday isimleri sabahtan akşama değişiyor. Milletimiz Ali Cengiz oyunlarını çok iyi görüyor.
Milletimiz ile omuz omuza verip meydanı kirli ittifaklara bırakmayacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonunda kenetlenip yolumuzu devam edeceğiz. Ülkemiz Gezi'den beri süren, 15 Temmuz'da keskinleşen, 2018'den sonra alenileşen sıkıntılı süreçten geçiyor. Önümüze hangi badire çıkarsa çıksın ülkemizi hedeflerine doğru ilerlettik. Terör örgütlerini mağaralarına gömdük. Türkiye'de kendilerine yer bulamadılar.
Asırlık meseleleri nasıl biz çözdü isek bugünkü sıkıntıları çözecek olan yine biziz. Son 21 yılımız ondan önceki dönemlerinden çok iyiydi, yarınlarımız da bugünlerimizden daha iyi olacak.