Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde: "Devlet-millet el ele çalışıp emeklilerimize hak ettiği ücreti vereceğiz"

Kardeşlerim, en düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeterli mi? Elbette değil. Daha fazla çalışıp emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Birileri çıkıyor 'Seyyanen zam yapın' diyor.

Maaşlara 7 bin TL eklemek, bütçeden 1.9 trilyon lira eklemek demek. Tüm yatırım bütçesini aktarsak bile yetmiyor. Seyyanen artışların emekliler arasında yol açtığı adaletsizliğin de farkındayız!