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Önce 'APO'ya özgürlük böğürtüsü sonra 'Kürdistan' çıkışı! DEM'li Tülay Hatimoğulları'ndan Batman mitinginde skandal sözler

Yerel seçimlere 31 gün kala CHP'nin bir numaralı ittifak ortağı olan terörün siyasi ayağı DEM Parti'den skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün düzenlenen Diyarbakır mitinginde bebek katili terörist başı Öcalan'a özgürlük için böğüren Hatimoğulları, bugün Batman mitinginde sözde Kürdistan çıkışında bulundu. Skandal sözler sarf eden Hatimoğulları, "Bizler seçimleri kazanmak için yola çıktık Kürdistan'da Türkiye’de kazanmak için yola çıktık." dedi.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 22:22 Güncelleme 28 Şubat 2024, 22:49
Önce ’APO’ya özgürlük böğürtüsü sonra ’Kürdistan’ çıkışı! DEM’li Tülay Hatimoğulları’ndan Batman mitinginde skandal sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimler için masaya oturduğu terörün siyasi ayağı terörün siyasi ayağı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, düzenlediği mitinglerde alçakça konuşmaya devam ediyor.



'ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK' BÖĞÜRTÜSÜ!
Dün Diyarbakır'da konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulundu.

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"Tecrit kaldırılsın" diyen Hatimoğlulları, "Sayın Öcalan özgürlüğüne derhal kavuşmalıdır" demişti.



TERÖRİSTLERE SELAM ÇAKTI
Daha önce de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sayesinde sınır hattında ve dışındaki tehlikeler bertaraf edilirken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin aday tanıtım toplantısında skandal sözlerine devam etmişti.

▶️ CHP'nin ortağı DEM Parti'den 'Apo'ya özgürlük böğürtüsü!

Daha önce de TSK'ya iftira atan, Öcalan'ın özgür kalması gerektiğini söyleyen Hatimoğlulları öldürülen teröristlere selam çaktı. Hatimoğulları, "Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun." demişti.

Bugün ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, partisinin Batman'daki mitingine katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında skandal sözler sarf eden Hatimoğlulları, sözde Kürdistan çıkışında bulundu. Hatimoğulları, seçimi kazanmak için yola çıktıklarını söyleyerek "Bizler seçimleri Kürdistan'da Türkiye'de kazanmak için yola çıktık." ifadelerini kullandı.

CHP KIRMIZI HALILARLA KARŞILAMIŞTI
Öte yandan DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılanmıştı.



GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI: ASIL GÜNDEM ÖCALAN'DI
CHP - DEM hattındaki kirli ittifak görüşmelerinin perde arkasından ise teröristbaşı Abdullah Öcalan çıktı. DEM Parti'nin Eş Genel Başkan yardımcısı Tayip Temel, 11 Ocak'ta gerçekleşen DEM Parti - CHP görüşmesindeki asıl gündemin teröristbaşı Abdullah Öcalan olduğunu söyledi.

Yerel seçimlere yönelik ittifakın görüşme başlıklarından yalnızca birisi olduğunu belirten Temel "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" dedi.

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