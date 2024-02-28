Önce ’APO’ya özgürlük böğürtüsü sonra ’Kürdistan’ çıkışı! DEM’li Tülay Hatimoğulları’ndan Batman mitinginde skandal sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimler için masaya oturduğu terörün siyasi ayağı terörün siyasi ayağı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( DEM Parti ) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, düzenlediği mitinglerde alçakça konuşmaya devam ediyor.





TERÖRİSTLERE SELAM ÇAKTI

Daha önce de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sayesinde sınır hattında ve dışındaki tehlikeler bertaraf edilirken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin aday tanıtım toplantısında skandal sözlerine devam etmişti.

Daha önce de TSK'ya iftira atan, Öcalan'ın özgür kalması gerektiğini söyleyen Hatimoğlulları öldürülen teröristlere selam çaktı. Hatimoğulları, "Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun." demişti.