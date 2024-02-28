Önce ’APO’ya özgürlük böğürtüsü sonra ’Kürdistan’ çıkışı! DEM’li Tülay Hatimoğulları’ndan Batman mitinginde skandal sözler

Bugün ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, partisinin Batman'daki mitingine katılarak konuşma gerçekleştirdi.
Konuşmasında skandal sözler sarf eden Hatimoğlulları, sözde Kürdistan çıkışında bulundu. Hatimoğulları, seçimi kazanmak için yola çıktıklarını söyleyerek "Bizler seçimleri Kürdistan'da Türkiye'de kazanmak için yola çıktık." ifadelerini kullandı.
CHP KIRMIZI HALILARLA KARŞILAMIŞTI
Öte yandan DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılanmıştı.
GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI: ASIL GÜNDEM ÖCALAN'DI
CHP - DEM hattındaki kirli ittifak görüşmelerinin perde arkasından ise teröristbaşı Abdullah Öcalan çıktı. DEM Parti'nin Eş Genel Başkan yardımcısı Tayip Temel, 11 Ocak'ta gerçekleşen DEM Parti - CHP görüşmesindeki asıl gündemin teröristbaşı Abdullah Öcalan olduğunu söyledi.
Yerel seçimlere yönelik ittifakın görüşme başlıklarından yalnızca birisi olduğunu belirten Temel "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" dedi.