Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni Anayasa mesajı: Vesayetçi ruh ortadan kaldırılmalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 28 Şubat'ın ülkeye ekonomik maliyetinin 300 milyar dolar olduğunu belirterek, "Vesayetçi, darbeci anlayış özellikle darbe suçu en adi suçtur. Milli irade hırsızlığıdır, vatan, millet düşmanlığıdır. O nedenle bu adi suçluların yargılanması gerekiyordu. 15 Temmuz zaten yargılandı, yargılanmaya da devam ediyor. "dedi. Tunç, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde düzenlenen "28 Şubat: Postmodern Darbe" konulu programa katıldı. 28 Şubat mağduru binlerce insan olduğunu, 6 milyon insanın fişlendiğini, yüz binlerce insanın memuriyetinden olduğunu vurgulayan Tunç, 28 Şubat mağdurlarının haklarının savunulması noktasında gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi.





Tunç, memuriyetlere geri dönüşlerin sağlandığını, tüm o mağduriyet ve haksızlıkların ortadan kaldırılmaya çalışıldığını, tüm bunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla yapıldığını dile getirdi. Bakan Tunç, 28 Şubat mağdurlarının yaralarının sarılmasıyla ilgili çok önemli mesafeler alındığının altını çizerek, şöyle konuştu: "Bundan sonra bu problemlerle çocuklarımız, gençlerimiz karşılaşmasın diye neler yapılmalıdır? İşte anayasamızdaki o vesayetçi ruhu ortadan kaldıran düzenlemeler, yeni anayasada kalıcı hale getirilmelidir. Yeni demokratik bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı'nın inşasına devam edilmelidir. Bundan sonra bunun üzerine konularak hep insanımızı güçlendirmek için çalışmamız lazım. İnsanımızı her alanda güçlendirecek politikalara ağırlık vermek gerekir. Yine dünyada da hakkı, adaleti, mazlumları savunmaya devam etmeliyiz. Milletçe enerjide, savunma sanayinde bağımsız, her alanda güçlü bir Türkiye'yi oluşturmanın gayreti içerisinde olmalıyız." Bakan Tunç, 28 Şubat'ın ülkeye ekonomik maliyetinin 300 milyar dolar olduğunu belirterek, "Vesayetçi, darbeci anlayış özellikle darbe suçu en adi suçtur. Milli irade hırsızlığıdır, vatan, millet düşmanlığıdır. O nedenle bu adi suçluların yargılanması gerekiyordu. 15 Temmuz zaten yargılandı, yargılanmaya da devam ediyor." dedi.