"ALMANYA, FRANSA'NIN AKSİNE, BARIŞ SÜRECİNDE TARAFSIZ KALIYOR" Almanya 'nın önerisi üzerine Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında başkent Berlin'de bir toplantı yapılmasını desteklediğini belirten Aliyev, "Almanya, ateşi körükleyen ve Ermenistan'a öldürücü silahlar sağlayan Fransa'nın aksine, barış sürecinde tarafsız kalıyor. Uluslararası hukuk normları bizden yanadır. Ülkemizin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağladığımız için asılsız ve taraflı suçlamalarla karşı karşıya kaldık. Azerbaycan kendi topraklarını ve egemenliğini sağlamak için diğer ülkelerin attığı adımlardan farklı adımlar atmıyor" dedi.





"BU AÇIKLAMALARI ÜLKEMİZE YÖNELİK ÜSTÜ KAPALI TEHDİTLER OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

AB de dahil olmak üzere bir dizi uluslararası kuruluşlarda çifte standartlığın sıradan bir hale geldiğini belirten Aliyev, "Bu konuda Joseph Borrell'in doğru olmayan açıklamaları bizi hayal kırıklığına uğrattı. Öncelikle kendisinin bu açıklamaları hiçbir gerçeği yansıtmamakta ve uluslararası hukuk normlarına aykırıdır. İkinci olarak Azerbaycan tarafı bu açıklamaları ülkemize yönelik üstü kapalı tehditler olarak değerlendiriyor. Borrell, Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırması durumunda bunun acı sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. Öncelikle Borrell, Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırmayı planladığı bilgisini nereden aldı? Bizim böyle bir planımız yok. Bunlar Bay Macron'un imaları. Bütün bunlar, Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırmaya hazırlandığı iddiasıyla bağlantılı olarak ülkemizi kötülemeye dayanan Fransa'nın Azerbaycan aleyhi politikasının bir parçasıdır" dedi.



Azerbaycan-Ermenistan sınırında Eylül 2023'te yaşanan son ciddi gerilimin ardından bu aya kadar sınırdaki durumun sakin olduğunu vurgulayan Aliyev, "Ancak şubat ayında bir Ermeni keskin nişancının bir Azerbaycan askerini ağır yaralaması üzerine, buna zamanında ve doğru bir şekilde karşılık vermek zorunda kaldık. Cevabımız birkaç dakika sürdü ve Ermenistan'ın Azerbaycanlıları öldürme girişiminin cezasız kalmayacağını anlaması yeterliydi ve dediğim gibi geçen yılın eylül ayından bu yana bu olay dışında sınırda sükunet hakimdi. Yani Sayın Borrell ve Sayın Macron bu bilgiyi gerçeklikten değil, hayallerinden alıyorlar" dedi.