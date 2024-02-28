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Son dakika: Kars Digor'da deprem | SON DEPREMLER LİSTESİ

Kars'ın Digor ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, Digor merkezli sarsıntının yerin 13.4 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 17:23 Güncelleme 28 Şubat 2024, 17:24
Son dakika: Kars Digor’da deprem | SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kars'ın Digor ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı yerin 13.4 km derinliğinde gerçekleşti.


İşte depreme dair tüm detaylar;

Büyüklük:3.9 (Ml)

Yer:Digor (Kars)


Tarih:2024-02-28

Saat:16:51:41 TSİ


Enlem:40.35972 N

Boylam:43.26167 E

Derinlik:13.4 km




SON DEPREMLER LİSTESİ

28-02-2024 16:51:41 40.3597 43.2617 13.4 ML 3.9 Digor (Kars) 621283
28-02-2024 15:59:09 37.3386 36.8342 5.74 ML 2.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 621281
28-02-2024 15:17:35 37.9933 37.5861 15 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 621280
28-02-2024 14:30:33 37.8961 27.5964 6.99 ML 1.7 Germencik (Aydın) 621282
28-02-2024 13:35:09 40.6336 35.1761 8.82 ML 1.2 Merkez (Çorum) 621279
28-02-2024 13:18:41 37.7436 35.3844 16.96 ML 2.1 Yahyalı (Kayseri) 621278
28-02-2024 13:04:45 37.4239 43.9981 8.1 ML 1.6 Yüksekova (Hakkari) 621277
28-02-2024 12:57:41 38.7919 26.6053 14.2 ML 1.6 Ege Denizi - [17.12 km] Foça (İzmir) 621274
28-02-2024 12:53:18 40.2572 26.9942 9.7 ML 1.4 Biga (Çanakkale) 621275
28-02-2024 12:46:53 40.2908 26.9647 14 ML 1.6 Lapseki (Çanakkale) 621276
28-02-2024 12:32:59 39.0925 27.5708 26.5 ML 1.8 Soma (Manisa) 621273
28-02-2024 12:17:37 39.8417 41.8278 19.5 ML 1.6 Köprüköy (Erzurum) 621272
28-02-2024 12:12:07 40.3592 43.2533 14.1 ML 1.8 Digor (Kars) 621271

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