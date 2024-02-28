Son dakika: Kars Digor’da deprem | SON DEPREMLER LİSTESİ

Sarsıntı yerin 13.4 km derinliğinde gerçekleşti.
|28-02-2024 16:51:41
|40.3597
|43.2617
|13.4
|ML
|3.9
|Digor (Kars)
|621283
|28-02-2024 15:59:09
|37.3386
|36.8342
|5.74
|ML
|2.5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|621281
|28-02-2024 15:17:35
|37.9933
|37.5861
|15
|ML
|2.0
|Doğanşehir (Malatya)
|621280
|28-02-2024 14:30:33
|37.8961
|27.5964
|6.99
|ML
|1.7
|Germencik (Aydın)
|621282
|28-02-2024 13:35:09
|40.6336
|35.1761
|8.82
|ML
|1.2
|Merkez (Çorum)
|621279
|28-02-2024 13:18:41
|37.7436
|35.3844
|16.96
|ML
|2.1
|Yahyalı (Kayseri)
|621278
|28-02-2024 13:04:45
|37.4239
|43.9981
|8.1
|ML
|1.6
|Yüksekova (Hakkari)
|621277
|28-02-2024 12:57:41
|38.7919
|26.6053
|14.2
|ML
|1.6
|Ege Denizi - [17.12 km] Foça (İzmir)
|621274
|28-02-2024 12:53:18
|40.2572
|26.9942
|9.7
|ML
|1.4
|Biga (Çanakkale)
|621275
|28-02-2024 12:46:53
|40.2908
|26.9647
|14
|ML
|1.6
|Lapseki (Çanakkale)
|621276
|28-02-2024 12:32:59
|39.0925
|27.5708
|26.5
|ML
|1.8
|Soma (Manisa)
|621273
|28-02-2024 12:17:37
|39.8417
|41.8278
|19.5
|ML
|1.6
|Köprüköy (Erzurum)
|621272
|28-02-2024 12:12:07
|40.3592
|43.2533
|14.1
|ML
|1.8
|Digor (Kars)
|621271