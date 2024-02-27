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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 08:57 Güncelleme 27 Şubat 2024, 09:07
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün 'Tevhid Dergisi' adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TAMAMI GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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