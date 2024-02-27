Son dakika: 56 ilde tefecilere KAFES-49 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

5️⃣6️⃣ İlde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-49" operasyonlarında 1️⃣4️⃣7️⃣ şüpheli hakkında işlem yapıldı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 5️⃣6️⃣ ilde eş zamanlı olarak "KAFES-49" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda şüphelilerin;

📌Tefecilik,

📌Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,

📌Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,

📌İhaleye Fesat Karıştırma,

📌Parada Sahtecilik,

📌Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik,

📌Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle