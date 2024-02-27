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Son dakika: 56 ilde tefecilere KAFES-49 operasyonu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 56 ilde tefecilere yönelik düzenlenen KAFES-49 operasyonunda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 08:30 Güncelleme 27 Şubat 2024, 08:31
Son dakika: 56 ilde tefecilere KAFES-49 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

5️⃣6️⃣ İlde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-49" operasyonlarında 1️⃣4️⃣7️⃣ şüpheli hakkında işlem yapıldı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 5️⃣6️⃣ ilde eş zamanlı olarak "KAFES-49" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda şüphelilerin;
📌Tefecilik,
📌Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,
📌Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,
📌İhaleye Fesat Karıştırma,
📌Parada Sahtecilik,
📌Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik,
📌Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle

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