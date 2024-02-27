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Sahte para ve silah paylaşımlarıyla gündem olmuştu! Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı! Dikkat çeken Dilan Polat detayı!

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, lüks bir aracın üzerine çıkıp dans ederken para dağıttığı görüntüleri paylaşmıştı. Söz konusu paylaşımların üzerine harekete geçen ekipleri, Aleyna Dalveren’i gözaltına aldı. Dalveren’in kara para aklamaktan tutuklu Dilan Polat ve diğer fenomenlerle irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 15:35 Güncelleme 27 Şubat 2024, 16:06
Sahte para ve silah paylaşımlarıyla gündem olmuştu! Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı! Dikkat çeken Dilan Polat detayı!

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından para dağıtarak dans ettiği ve belinde taşıdığı silahı lüks bir otomobilin üzerine koyduğu anlara ait video paylaştı.

Fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı

Görüntünün ardından İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda Aleyna Dalveren'in adresine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 euro nakit para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe, 2 sahte olabileceği değerlendirilen app plaka, 2 dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan Dalveren ile ilgili yapılan araştırmada, şüphelinin Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de yoğun bir iletişim trafiği olduğu belirlendi.

Dalveren'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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