SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Necmettin Erbakan paylaşımı: "Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin"

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı. Erdoğan, paylaşımında, "Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 15:53 Güncelleme 27 Şubat 2024, 16:12
Başkan Erdoğan’dan Necmettin Erbakan paylaşımı: Rabb’im mekanını cennet, makamını ali eylesin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını ülkesine ve milletine adayan, ilim, devlet ve siyaset adamı, eski başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Necmettin Erbakan mesajı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Manisa mitinginde önemli açıklamalar
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum ulaşım projelerini açıkladı: Bitsin artık bu çile! | Hangi metro hatları açılacak? | Öğrencilere müjde
İşte PR belediyeciliğinin kanıtı! Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu’nun tenis oynadığı kort çürümek üzere... Murat Ongun utanacak mı?
Son dakika: Türk Escobar Urfi Çetinkaya’nın uyuşturucu trafiği ortaya çıktı! Paraları bakın nasıl aklıyorlar!
Son dakika: MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! YPG-YPJ’nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed etkisiz hale getirildi
İYİ Partili Bilge Yılmaz’ın istifa iddiaları CHP medyasını sevindirdi! HALK TV sunucusu İsmail Küçükkaya’dan Akşener’e: Partiniz böyle çatlar
Son dakika: Belgelerle Apo uzlaşısı! CHP Tuzla ve Eyüpsultan’da DEM’lenecek! Meclis üyesi listelerinde kirli ittifak
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Takvim sordu Dursun Özbek yanıtladı
ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR! Çift maaş alma fırsatı! Çift maaş nasıl alınır? Eşten, anneden, babadan...
Meksika sınırında Trump-Biden rövanş! İç savaşın eşiğine gelinmişti: İki başkan adayı aynı gün aynı yerde
CHP’li İBB’nin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!
İsmail Kartal’dan rotasyon! İşte Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçı 11’i
CANLI TAKİP | ABD Başkanı Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Tarih verdi!
Emekliye promosyon artırma formülü! Başka bankaya nasıl geçilir? Kampanyalarda kim, ne veriyor? Ödeme aynı yerde nasıl yükseltilir?
İplikleri pazara çıkıyor! DEM’li Sırrı Sakık’tan itiraf: CHP Destek verin ama görünmeyin diyor
SON DAKİKA