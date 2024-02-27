Domates salatalık yemeden önce 10 kez düşünün! Sebze sanıyorduk: Meğer…

Bezelye 🧆 Yemeğini yaparken bezelyeyi sebze olarak düşünenlerden misiniz? Aslında her bir bezelye tanesi, bir çekirdek olarak kabul edilir ve bu da bezelyeyi meyve yapar. Aynı şekilde, börülceler de taneleri sayesinde meyve kategorisine giriyor.

Avokado 🥑 Avokadonun meyve olduğunu çoğumuz biliyoruz, ancak bu bilgiyi dutgiller ailesinden geldiği gerçeği ile pekiştirebiliriz. Tek çekirdekli olmasıyla avokado, meyve olarak yerini sağlamlaştırıyor.

Patlıcan ve Kabak 🍆 Patlıcan ve kabak da çekirdekli yapılarıyla meyve listemizde yer alıyor. Özellikle kabakların hafif tatlı lezzeti, onları meyve olarak sınıflandırmada daha da ikna edici kılıyor.

Bal Kabağı 🎃 Bal kabağının tatlı lezzeti, onun meyve olduğunu işaret ediyor. İçinde barındırdığı büyük çekirdekler, bal kabağını bu kategoride kesinleştiriyor.

Biber 🌶️ Yeşil, sarı, kırmızı ve hatta mor renkleriyle mutfaklarımızı süsleyen biberler, etli yapıları ve içindeki çekirdeklerle aslında meyveler. Biberin bu sınıflandırması, pek çok kişiyi şaşırtabilir.