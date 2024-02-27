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Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı! "Suda yüzde 50 indirim yapacağız"

31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok başkenti ihya edecek projelerini açıkladı. Turgut Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde suda indirim yapılacağını söyledi. Altınok, “Şu an Ankara, en pahalı suyu tüketiyor. 31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız. Ankara'nın suyu içilecek" dedi.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 22:20 Güncelleme 27 Şubat 2024, 22:20
Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı! Suda yüzde 50 indirim yapacağız

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Keçiören'de düzenlenen 'Kırıkkaleliler Buluşması' programına katıldı. Dernek üyelerinin de yer aldığı programda konuşan Altınok, "Makamlar, mevkiler gelip geçici, baki olan insan olmaktır. Vakit Ankara vaktidir. Keçiören Belediye Başkanlığı tecrübem var. Bir gece kondu şehrinden, turizm kenti haline geldi. Kale, kule, teleferiğimiz yan yana." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesine kıyasla, Keçiören Belediyesi'nin bütçesinin 45'te 1 oranında olduğunu hatırlatan Altınok, Büyükşehir Belediyesi'nden daha fazla eser yaptıklarını sözlerine ekledi.



Altınok, Ankara'da trafik sorunun arttığına da işaret ederek şöyle konuştu:
"Belediye başkanı, şehrin sadece 5 yılını değil, geleceğini de planlar. Belediye başkanı şehrin geleceğine damgasını vurur. Vereceğiniz oylar geleceğimizin Ankara'sıdır. Ankara'mızın ışığı söndü. Kızılay'da hayat erkenden bitiyor. Ankara gri bir başkent olmayı hak etmiyor. Ankara bir dünya başkenti olmayı hak ediyor. Bütçesi var, 2024 bütçesi 99 milyar. Akyurt'taki fuar alanının kaba inşaatı bitti ama hala açılmadı."

'31 MART SONRASI SUDA YÜZDE 50 İNDİRİM"
Ankara'nın kabuğunu kırması gerektiğini ifade eden Altınok, "Ankara hak ettiği yere gelmeli. Ankara, sanayide, ekonomide, sanatta, tarımda Türkiye'de başkent olmalı. Altındağ, Mamak, Etimesgut metrosu başta olmak üzere Törekent'ten, Yenikent'e kadar metro ağlarıyla öreceğiz. Otobüs kuyrukları son bulacak. Geldiğimizde yeni otobüsler alacağız. Duraklarda kuyrukta bekleme dönemini bitireceğiz. Bir de su faturaları var. 'Allah'ın verdiği sudan para mı kazanılır?' Şu an Ankara, en pahalı suyu tüketiyor. 31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız. Ankara'nın suyu içilecek" ifadelerini kullandı.

"ANKA PARK HİZMETE ALINACAK"
Altınok, Mansur Yavaş yönetiminin çürümeye terk ettiği Ankara Park'ın yeniden hizmete kazandırılması için çalışacaklarını belitti. Altınok, Atatürk Orman Çiftliği'ni yeniden eski ruhuna kavuşturacaklarını belirterek, "Atatürk Orman Çiftliği'ni ruhuna tekrar kavuşturacağız. Dev bir akvaryum yapacağız. Çürüyen Anka Park'ı da hizmete açacağız. Altınok'ta ne haram para var, ne kara para vardır. Afişlerinde boy boy resimleri olana kadar keşke yaptığı eserleri olsaydı" sözlerine yer verdi.

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