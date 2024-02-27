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Bir fondaşa bir paralı trollere belge belge tokat! CHP'li İmamoğlu'nun 'öğrencilere ulaşım indirimi' oyunu patladı: 2 yıldır uygulamıyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu paralı trolleri ve fondaş meydası ile her gün yeni rezilliğe imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında öğrencilerin ulaşımda yapılacak yüzde 40 indirim müjdesi açıklamasından algı operasyonuna soyundular. Skandal sonrası AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz konuyla ilgili belgeler paylaşarak gerçeği gözler önüne serdi. CHP'li İBB'nin AK Parti ve MHP'nin öğrencilere ulaşımda indirim kararını veto ettiği ve 2 yıldır uygulamadığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 01:02 Güncelleme 28 Şubat 2024, 01:04
Bir fondaşa bir paralı trollere belge belge tokat! CHP’li İmamoğlu’nun ’öğrencilere ulaşım indirimi’ oyunu patladı: 2 yıldır uygulamıyor

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde terör partisi DEM ile kirli işbirliğine CHP'li Ekrem İmamoğlu paralı trolleri ve fondaş meydası ile her gün yeni rezilliğe imza atıyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında öğrencilerin ulaşımda yapılacak yüzde 40 indirim müjdesini duyurdu.



FONDAŞ MEDYA VE TROLLERDEN ALGI OYUNU
Murat Kurum'un açıklaması sonrası fondaş medya ve İmamoğlu'nun paralı trolleri iğrenç bir algı oyununa soyundu. İBB'nin halihazırda indirimli tarife uyguladığı savunuldu.



YALANLARI BELGELERLE ÇÜRÜLTÜLDÜ
Fondaş medya ve Ekrem İmamoğlu'nun paralı trollerinin algı oyunu kısa sürdü. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz konuyla ilgili belgeler paylaşarak gerçeği gözler önüne bir kez daha sermiş oldu.

"İstanbul kamuoyunun dikkatine" diyen Türkyılmaz konuya ilişkin, "İBB Başkan adayımız sayın Murat Kurum'un 1 Nisan itibariyle ulaşımda öğrencilere %40 indirim sözü bilinçli olarak malum çevrelerce çarpıtılmaktadır" dedi.



CHP'Lİ İBB İNDİRİMİ 2 YILDIR UYGULAMIYOR
CHP'li İBB'nin AK Parti ve MHP'nin öğrencilere ulaşımda indirim kararını veto ettiği ve 2 yıldır uygulamadığı ortaya çıktı.

Süreci kronolojik olarak belgeleriyle paylaşan Türkyılmaz şu ifadeleri kullandı:

14.04.2022 tarihinde İBB Meclisinde Cumhur İttifakı olarak öğrencilere ulaşımda %40 indirim kararı aldık.

Kararımız İBB Başkanı tarafından 19.04.2022'de VETO edilerek meclise yeniden gönderildi.



23.05.2022'de bu defa meclis olarak daha yüksek bir katılımla ISRAR oyuyla indirimi onayladık.

İBB Başkanı söz konusu kararı 2 yıldır hukuksuz bir şekilde uygulamamakta ve öğrencilerimize ulaşımda zamlı tarife uygulamaktadır.

Kararın uygulanması için bir imza gerekiyor. O imza da inşallah 1 Nisan'da Murat Kurum başkanımız tarafından atılacak. Şimdiden hayırlı olsun.

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