Bir fondaşa bir paralı trollere belge belge tokat! CHP’li İmamoğlu’nun ’öğrencilere ulaşım indirimi’ oyunu patladı: 2 yıldır uygulamıyor





23.05.2022'de bu defa meclis olarak daha yüksek bir katılımla ISRAR oyuyla indirimi onayladık.



İBB Başkanı söz konusu kararı 2 yıldır hukuksuz bir şekilde uygulamamakta ve öğrencilerimize ulaşımda zamlı tarife uygulamaktadır.



Kararın uygulanması için bir imza gerekiyor. O imza da inşallah 1 Nisan'da Murat Kurum başkanımız tarafından atılacak. Şimdiden hayırlı olsun.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN