Çanakkale’de deprem son dakika! 27 Şubat 2024 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova...

Tatar şu ifadeleri kullandı:



Şu ana kadar bize yansıyan olumsuz bir ihbar yok. Dolayısıyla bu bölge zaten son 2 aydan bu yana yoğun bir deprem aktivitesi olduğunu biliyoruz. 150'ye yakın bir deprem aktivitesi var. Bunların hepsi belli bir bölgede kümeleşmiş yoğunlaşmış durumda. Bugün de şu ana kadarki en büyük olan 4,6 büyüklüğünde depremi yaşamış olduk. 4,6 büyüklüğündeki bir depremde herhangi bir hasar beklemiyoruz. Vatandaşlarımız tarafından hissedildiğini biliyoruz. Bir miktar panik yaratmış olabilir. Şu ana kadar olumsuz bir ihbarın olmaması bizim için sevindirici bir durum.

"BİGA'DA HAREKETLİ FAYLAR BULUNUYOR, BUNA MİKRO DEPREM DİYEBİLİRİZ"

Biga'nın olduğu bölgede biraz güneyinde özellikle Yenice, Gönen civarında hareketli olduğunu bildiğimiz fay hattı var. Bu deprem Biga'nın biraz daha kuzeybatısında en yakın yerleşim yerlerini söyleyeyim, Gürgendere Köyü, Hisarlı Köyü var. Buralar depremin merkezine en yakın olan yerleşim alanlarımız. Bunun özellikle bir kümelenme şeklinde gözleniyor olması yeni bir fay hattından ziyade orada var olan bir fay hattının ürettiği mikro depremler olarak adlandırabiliriz. Bir yerde bir deprem aktivitesi varsa orada muhakkak bir fayın olduğunu söylemek mümkün. Yoksa yeni bir fay hattı keşfediliyor demek doğru bir yaklaşım olmayabilir.