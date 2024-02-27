Çanakkale’de deprem son dakika! 27 Şubat 2024 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova...

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇANAKKALE'DE DEPREM!
⚠️ #DEPREM
🚨 Büyüklük: 4.6
❗️ Derinlik: 7 km
🗓 Tarih: 27.02.2024
⏰ Saat: 16:09:54
📍 Merkez Üssü: Biga (Çanakkale)
🔭 Kaynak: AFAD
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Biga ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
Kısa süreli paniğe neden olan deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Çanakkale ilimizin Biga ilçesinde saat 16.09'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.
BAKAN YERLİKAYA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların olası olumsuzluklara karşı saha çalışmalarına başladığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;
Çanakkale Biga'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
YENİ BİR FAY OLUŞTU
Depremin kendilerini şaşırtmadığını belirten Deprem Uzmanı Prof. Dr. Tolga Bekler, "Bölge 4 Şubat'tan bu yana mikro deprem aktivitesiyle kendi gerilme alanını oluşturmaya başlamıştı. Bir fayın oluştuğu ya da oluşmakta olduğu görülüyordu." dedi.
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Biga'nın güneyinde aktif fay hatları var. Buralarda bir deprem aktivitesi varsa burada bir fay hattı olduğunu söylemek mümkün. Özellikle Çanakkale'nin doğu Biga'nın güneyinde bir takım aktiviteler var. Buralarda çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.