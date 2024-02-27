SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Çanakkale'de deprem son dakika! 27 Şubat 2024 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova...

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 16.09'da Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler bölgede 4 Şubat sonrası yaşanan mikro deprem aktivitesine dikkat çekti. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Tolga Bekler, "Bir fayın oluştuğu ya da oluşmakta olduğu görülüyordu." dedi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ise, "Bir yerde bir deprem aktivitesi varsa orada muhakkak bir fayın olduğunu söylemek mümkün. Yoksa yeni bir fay hattı keşfediliyor demek doğru bir yaklaşım olmayabilir." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 16:19 Güncelleme 27 Şubat 2024, 17:09
Çanakkale’de deprem son dakika! 27 Şubat 2024 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova...

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


ÇANAKKALE'DE DEPREM!

⚠️ #DEPREM
🚨 Büyüklük: 4.6
❗️ Derinlik: 7 km
🗓 Tarih: 27.02.2024
⏰ Saat: 16:09:54
📍 Merkez Üssü: Biga (Çanakkale)
🔭 Kaynak: AFAD

▶️ Çanakkale Biga'da İstanbul'u da sallayan 4,6 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Biga ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Kısa süreli paniğe neden olan deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Çanakkale ilimizin Biga ilçesinde saat 16.09'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.



BAKAN YERLİKAYA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların olası olumsuzluklara karşı saha çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;

Çanakkale Biga'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.


YENİ BİR FAY OLUŞTU

Depremin kendilerini şaşırtmadığını belirten Deprem Uzmanı Prof. Dr. Tolga Bekler, "Bölge 4 Şubat'tan bu yana mikro deprem aktivitesiyle kendi gerilme alanını oluşturmaya başlamıştı. Bir fayın oluştuğu ya da oluşmakta olduğu görülüyordu." dedi.

▶️ Deprem uzmanı: "Bir fayın oluştuğu ya da oluşmakta olduğu görülüyordu."

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Biga'nın güneyinde aktif fay hatları var. Buralarda bir deprem aktivitesi varsa burada bir fay hattı olduğunu söylemek mümkün. Özellikle Çanakkale'nin doğu Biga'nın güneyinde bir takım aktiviteler var. Buralarda çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Tatar şu ifadeleri kullandı:

Şu ana kadar bize yansıyan olumsuz bir ihbar yok. Dolayısıyla bu bölge zaten son 2 aydan bu yana yoğun bir deprem aktivitesi olduğunu biliyoruz. 150'ye yakın bir deprem aktivitesi var. Bunların hepsi belli bir bölgede kümeleşmiş yoğunlaşmış durumda. Bugün de şu ana kadarki en büyük olan 4,6 büyüklüğünde depremi yaşamış olduk. 4,6 büyüklüğündeki bir depremde herhangi bir hasar beklemiyoruz. Vatandaşlarımız tarafından hissedildiğini biliyoruz. Bir miktar panik yaratmış olabilir. Şu ana kadar olumsuz bir ihbarın olmaması bizim için sevindirici bir durum.

▶️ Çanakkale Biga depremini AFAD Müdürü değerlendirdi: ''Burada bir fay hattı olduğunu söylemek mümkün!''

"BİGA'DA HAREKETLİ FAYLAR BULUNUYOR, BUNA MİKRO DEPREM DİYEBİLİRİZ"

Biga'nın olduğu bölgede biraz güneyinde özellikle Yenice, Gönen civarında hareketli olduğunu bildiğimiz fay hattı var. Bu deprem Biga'nın biraz daha kuzeybatısında en yakın yerleşim yerlerini söyleyeyim, Gürgendere Köyü, Hisarlı Köyü var. Buralar depremin merkezine en yakın olan yerleşim alanlarımız. Bunun özellikle bir kümelenme şeklinde gözleniyor olması yeni bir fay hattından ziyade orada var olan bir fay hattının ürettiği mikro depremler olarak adlandırabiliriz. Bir yerde bir deprem aktivitesi varsa orada muhakkak bir fayın olduğunu söylemek mümkün. Yoksa yeni bir fay hattı keşfediliyor demek doğru bir yaklaşım olmayabilir.

Dolayısıyla, Biga'nın güneyinde çok daha yoğun şekilde bulunan bir takım aktif fay hatları var. Ama şu anda bugün meydana gelen depremin olduğu yerde de son 60 günden bu yana yoğun bir deprem aktivitesi olduğunu biliyoruz. Bunlar mikro depremler fakat burada bir deprem aktivitesi varsa burada fay hattı olduğunu beklemek mümkündür.



Öte yandan Bursa''da 23 Şubat'ta 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem için AFAD depremin merkez üssünün Gemlik olarak açıklamıştı. 25 Şubat'ta ise Kandilli Rasathanesi, Bursa Gemlik'te saat 16.43 sıralarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.4 kilometre olarak ölçüldü.

Konuya ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

GEMLİK KESİNLİKLE 7 VE ÜSTÜ BİR DEPREME DAYANAMAZ

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar Gemlik hakkında sürekli görüş almak istiyorlar. Gemliğin konumu iyi değil. Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay İznik ve Geyve Fayının devamı. Kuzey Anadolu Fayının Güney Kolunu oluşturuyor. Yapılan bazı çalışmalara göre 1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldı. Ama buna rağmen Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz. Hem fayın üzerinde hem de kötü bir zemin üzerinde. Gemlik'te yeni imar ve iskan verilmemeli ve yapılar çevresindeki yüksek alanlara kaydırılarak özel inşaat ve mimari tekniklerle yapılmalıdır. Sevgiyle" değerlendirmesinde bulunmuştu.

27 ŞUBAT 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.02.27 16:00:38  39.3953   26.1917        5.3      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2024.02.27 15:19:20  37.2852   37.0823        9.1      -.-  1.8  -.-   ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.02.27 14:52:11  40.2847   26.9858        3.2      -.-  2.1  -.-   CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE)                     İlksel
2024.02.27 14:48:09  37.4562   37.2730        5.4      -.-  2.0  -.-   HASANKOCA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.02.27 14:39:17  40.2092   31.7570        5.2      -.-  2.5  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel
2024.02.27 14:02:29  37.3318   37.0203       10.0      -.-  2.4  -.-   KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.02.27 14:02:11  37.3518   37.0378        6.5      -.-  2.7  -.-   DEMIRCILER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.02.27 13:55:25  38.2920   37.0665        2.8      -.-  1.6  -.-   KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2024.02.27 13:45:58  38.3432   27.2045        7.7      -.-  1.8  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2024.02.27 13:13:34  40.3082   27.0155       12.2      -.-  2.0  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel
2024.02.27 13:05:48  40.7248   27.4247       17.0      -.-  1.8  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2024.02.27 12:40:09  35.4747   27.4553        5.0      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.02.27 11:58:16  40.4213   28.8633        6.9      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2024.02.27 11:17:16  37.2968   37.2310        5.0      -.-  1.6  -.-   SULUKLU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2024.02.27 10:55:02  38.0715   38.4065       15.4      -.-  1.6  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2024.02.27 10:53:18  37.4682   36.0335       19.6      -.-  1.0  -.-   ARMAGANLI-SUMBAS (OSMANIYE)                       İlksel
2024.02.27 10:05:12  37.1255   37.2047        0.0      -.-  1.2  -.-   DURNALIK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                   İlksel
2024.02.27 09:47:11  37.1400   31.3772        3.2      -.-  1.8  -.-   BASLAR-IBRADI (ANTALYA)                           İlksel
2024.02.27 09:46:12  38.8273   37.9538       11.1      -.-  1.7  -.-   HEKIMHAN (MALATYA)                                İlksel
2024.02.27 09:38:20  38.4150   38.3678        5.0      -.-  1.6  -.-   BATTALGAZI (MALATYA)                              İlksel
2024.02.27 09:12:13  39.1118   41.9373        8.8      -.-  1.6  -.-   KOYUNAGILI-BULANIK (MUS)                          İlksel
2024.02.27 08:46:10  38.1277   38.4548        5.0      -.-  2.2  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2024.02.27 08:13:37  36.2793   36.1077        7.2      -.-  1.9  -.-   KARLISU-(HATAY)                                   İlksel
2024.02.27 07:01:40  36.1777   28.7903       26.6      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çanakkale’de deprem son dakika! 27 Şubat 2024 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova...
Özgür Özel fena sıkıştı! Atatürk’e sığınınca arşiv açıldı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Manisa mitinginde önemli açıklamalar
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum ulaşım projelerini açıkladı: Bitsin artık bu çile! | Hangi metro hatları açılacak? | Öğrencilere müjde
İşte PR belediyeciliğinin kanıtı! Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu’nun tenis oynadığı kort çürümek üzere... Murat Ongun utanacak mı?
Son dakika: Türk Escobar Urfi Çetinkaya’nın uyuşturucu trafiği ortaya çıktı! Paraları bakın nasıl aklıyorlar!
İYİ Partili Bilge Yılmaz’ın istifa iddiaları CHP medyasını sevindirdi! HALK TV sunucusu İsmail Küçükkaya’dan Akşener’e: Partiniz böyle çatlar
Son dakika: Belgelerle Apo uzlaşısı! CHP Tuzla ve Eyüpsultan’da DEM’lenecek! Meclis üyesi listelerinde kirli ittifak
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Takvim sordu Dursun Özbek yanıtladı
ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR! Çift maaş alma fırsatı! Çift maaş nasıl alınır? Eşten, anneden, babadan...
Meksika sınırında Trump-Biden rövanş! İç savaşın eşiğine gelinmişti: İki başkan adayı aynı gün aynı yerde
CHP’li İBB’nin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!
İsmail Kartal’dan rotasyon! İşte Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçı 11’i
CANLI TAKİP | ABD Başkanı Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Tarih verdi!
Emekliye promosyon artırma formülü! Başka bankaya nasıl geçilir? Kampanyalarda kim, ne veriyor? Ödeme aynı yerde nasıl yükseltilir?
SON DAKİKA