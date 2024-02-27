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Başkan Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme metrosunu hizmete aldı! 31 Mart'ta İstanbul'un Murat'ına kavuşacağını vurguladı

Başkan Erdoğan, Megakent’te 5 yılın boşa geçtiğini söyledi. “Niye bir şey yapılmadı, yapamazlar. Yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok. Tüm binalar yıkık dökük. Surlar yıkık. İşte bunları da yine inşallah biz yapacağız” dedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Şubat 2024 Güncelleme 27 Şubat 2024, 07:02
Başkan Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme metrosunu hizmete aldı! 31 Mart’ta İstanbul’un Murat’ına kavuşacağını vurguladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın açılışını yaptı. 31 Mart'ta İstanbul'un Murat'ına kavuşacağını vurguladı:



Hem demiryolu hem de yaya odaklı çevreci projeyi İstanbullu kardeşlerimize sunmak istedik. Bu hattın hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul'daki raylı sistem hattının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır. Hattın 30 yıllık süreçte ekonomiye toplam katkısının 785 milyon euro olacağını hesaplıyoruz.



Geçmişte atalarımızın hayalini kurduğu Marmaray, Avrasya Tüneli gibi projeleri tek tek hayata biz geçirdik. Bizim siyasette tek ilkemiz vardır, o da millete hizmetkarlıktır. Biz yarım asırdır ülkemize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. 30 sene önce İBB Başkanı olarak devraldığımız sorumluluğu taşımayı sürdürdük. İstanbul ayağa kalktı.



Bizim devrettiğimiz o miras, Kadir Bey'le bu şahsa (İmamoğlu) kadar geldi. İstanbul yine çöp çukur çamur oldu mu, oldu. Diyoruz ki "Yeniden İstanbul". İşte Marmaray. Kim yaptı bunu, biz yaptık. Ya bir de sen bir şey yap. Tek yaptığı temel atmama töreni...



BAŞKAN 70 YAŞINDA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 70 yaşına girdi. Erdoğan, evinin önünde kendisini pasta ile karşılayan vatandaşlara, çikolata ikram etti. MHP Lideri Bahçeli, Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Rus lider Putin ile birçok devlet başkanı ve başbakan da Erdoğan'ı telefonla arayıp doğum gününü kutlayarak nice yıllar diledi.

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