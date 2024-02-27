Başkan Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme metrosunu hizmete aldı! 31 Mart’ta İstanbul’un Murat’ına kavuşacağını vurguladı





Bizim devrettiğimiz o miras, Kadir Bey'le bu şahsa (İmamoğlu) kadar geldi. İstanbul yine çöp çukur çamur oldu mu, oldu. Diyoruz ki "Yeniden İstanbul". İşte Marmaray. Kim yaptı bunu, biz yaptık. Ya bir de sen bir şey yap. Tek yaptığı temel atmama töreni...