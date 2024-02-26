Son dakika haberleri... Elazığ'ın Palu ilçesi Kayaönü köyünde sabah saatlerinde özel bir şirkete ait krom madeninde göçük meydana geldi.

İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Göçük altında 4 işçi kaldı.

VALİLİK DUYURDU: 3 İŞÇİ KURTARILDI

Bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 işçi göçük altından çıkarılırken, 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili valilikten açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Palu ilçesi Kayaönü köyünde saat 10.04'te özel bir şirkete ait kroma madeni işletmesinde meydana gelen göçük olayında 4 işçi göçük altında kalmış olup, yapılan müdahale neticesinde 3 işçi kurtarılmıştır. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Elazığ'ın Palu ilçesi Kayaönü köyünde krom madeninde göçük meydana geldi.

BİR İŞÇİ DAHA KURTARILDI

Elazığ Valisi Ömer Toraman, A Haber'e yaptığı açıklamada saat 10.00 sıralarında Palu ilçesi Kayaönü köyü civarında krom madenine ait bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarının alındığını, ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini söyledi.