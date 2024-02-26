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Elazığ'da madende göçük: 4 işçiden 3’ü kurtarıldı! Bölgede son durum ne?

Son dakika haberleri... Elazığ'ın Palu ilçesinde bir krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden 3’ü kurtarıldı, 1 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 10:47 Güncelleme 26 Şubat 2024, 12:38
Elazığ’da madende göçük: 4 işçiden 3’ü kurtarıldı! Bölgede son durum ne?

Son dakika haberleri... Elazığ'ın Palu ilçesi Kayaönü köyünde sabah saatlerinde özel bir şirkete ait krom madeninde göçük meydana geldi.

İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Elazığ'da maden ocağında göçük

Göçük altında 4 işçi kaldı.

VALİLİK DUYURDU: 3 İŞÇİ KURTARILDI

Bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 işçi göçük altından çıkarılırken, 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili valilikten açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Palu ilçesi Kayaönü köyünde saat 10.04'te özel bir şirkete ait kroma madeni işletmesinde meydana gelen göçük olayında 4 işçi göçük altında kalmış olup, yapılan müdahale neticesinde 3 işçi kurtarılmıştır. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Elazığ'ın Palu ilçesi Kayaönü köyünde krom madeninde göçük meydana geldi.

BİR İŞÇİ DAHA KURTARILDI
Elazığ Valisi Ömer Toraman, A Haber'e yaptığı açıklamada saat 10.00 sıralarında Palu ilçesi Kayaönü köyü civarında krom madenine ait bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarının alındığını, ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Vali Toraman, "Arama kurtarma faaliyetleri süratle başladı. İlk etapta bir işçimiz kurtarıldı. Biraz önce de ikinci işçimizin kurtarıldığı haberini aldık. Şu anda göçük altında 2 işçinin kaldığını değerlendiriyoruz. Onlara da ulaşmak için arama kurtarma ekiplerimiz yoğun şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar." dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Alacakaya'da meydana gelen göçükle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydan gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisi göçük altında kalmıştır.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 1 maden işçisi kurtarılmış; 2 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

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