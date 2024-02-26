"2023 yılında ekmeğin kg fiyatı 35.5 lira iken 2024 yılında ekmeğin ocak ayında kg fiyatı 40 lira. Ekmekteki artışın yüzde 14 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Bütün bunları değerlendirdiğimizde bakacak olursak 2002 yılında asgari ücret 184 TL iken 1 kg ekmek 1 liraymış. Yani 184 kg ekmek alıyorsunuz bu da 200 gram üzerinden 920 adet ekmek yapıyor.