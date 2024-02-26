SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu!

Son dakika haberleri... Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala ramazan pidesi fiyatı belli oldu. İstanbul ve Ankara'da 250 gramlık pidenin 15 TL olacağı açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 10:40 Güncelleme 26 Şubat 2024, 10:56
Son dakika: İstanbul ve Ankara’da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında ekmeğin kg fiyatı 35.5 lira iken 2024 yılında ekmeğin ocak ayında kg fiyatı 40 lira. Ekmekteki artışın yüzde 14 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Bütün bunları değerlendirdiğimizde bakacak olursak 2002 yılında asgari ücret 184 TL iken 1 kg ekmek 1 liraymış. Yani 184 kg ekmek alıyorsunuz bu da 200 gram üzerinden 920 adet ekmek yapıyor.

2024 yılında asgari ücretin 17 bin TL olduğunu varsayacak olursak ekmek kg 40 TL olduğunda 425 kg ekmek alıyor. 2125 adet ekmek almış oluyoruz.

'EKMEK FİYATI MAKUL'
2002 yılında 920 adet ekmek alınırken bugünkü asgari ücretle 2125 ekmek almış oluyoruz. Aradaki ekmek farkı 1205. Ekmek fiyatının makul olduğunu görmek mümkün.

Pidede bizim giderimiz yüzde 100'ün üzerinde artış gösterirken bu sene pideye gelen fark yüzde 80 ile sınırlı kalmış oldu.

Ankara, Antalya'da 250 gram 15 TL olacak. İzmir ilimizde 300 gram 18 TL. İstanbul'un ilçelerinde 250 gram 15 TL'nin yanında, 330 gram 20 TL, 500 gram 30 TL vatandaşın talebine göre esnafımız üretebilir. Türkiye'nin hiçbir yerinde 60 TL'nin üzerinde olmayacak."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM tampon Ekrem piyon! Kandil’in küresel ve bölgesel çıkarı İmamoğlu’nun kazanması... Direkt Saraçhane ile ittifak kurdular
Sirkeci-Kazlıçeşme metrosu açılıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Süre 20 dakikaya inecek
Kocaeli BŞB
ABD’li havacıdan soykırımcı İsrail protestosu! Büyükelçilik önünde ‘Özgür Filistin’ diye bağırarak kendini ateşe verdi
Klasik CHP İstanbul’u! Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı vatandaş otobüs duraklarına akın etti! Ekrem İmamoğlu’na isyan var!
Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı! Toplantı şifresi deşifre oldu! Kurban parası adı altında sözde mağdurlara finansal destek
Okan Buruk’tan sürpriz karar! İşte Galatasaray’ın Antalyaspor maçı 11’i
Şahan Gökbakar fena yakalandı! İsviçre’ye para mı taşıyor? ’Erdal ile Ece’ filmiyle ortaya çıktı
Türkiye bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olacak! Yerli uydumuz Türksat 6A için geri sayım: 15 yıl gökyüzünde kalacak!
Vatana ve millete adanmış bir ömür! Türkiye’de büyük devrimlere imza atarak tarih yazan Başkan Erdoğan 70 yaşında
1,5 milyonluk dönüşüm | ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında detaylar belli oldu: İşte 10 soruda tüm merak edilenler
Güneydoğu’nun altında petrol denizi var | Gabar’ın ardından yeni müjde Diyarbakır’dan
Kira geliri 21 bin lirayı aşan ev sahipleri dikkat | Beyanname dönemi başlıyor! İlk taksit ne zaman? İndirilecek gider nasıl hesaplanır?
Galatasaray’dan Aurier kararı! Takımda kalacak mı?
15 bin 880 liraya kadar varıyor | Çalışmayana 7 destek: İşsizlik maaşı, iş arama-bulma parası, harçlık verilen meslek kursları...
SON DAKİKA