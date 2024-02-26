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Son dakika: Ankara Garı davasında flaş gelişme! Duruşma o tarihe ertelendi

Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin mahkeme heyeti, 10 sanığın tutukluğunun devamına karar verdi.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 17:08 Güncelleme 26 Şubat 2024, 17:08
Son dakika: Ankara Garı davasında flaş gelişme! Duruşma o tarihe ertelendi

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 100 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Kasım 2016'da görülmeye başlanan davanın 3 Ağustos 2018'de çıkan sonucunda, 9 sanık 'anayasal düzeni ihlal' suçundan birer, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılıp davanın firari 16 sanık hakkındaki dava dosyasının da ayrılmasına hükmedildi.

'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Erman Ekici'nin ayrıca 'anayasal düzeni ihlal', '100 kişiyi kasten öldürme' ve 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunuldu. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi dosyayı bazı sanıklar yönünden kısmen bozdu. Yargıtay, Ekici hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçlamasıyla kurulan mahkumiyet kararını da bozdu ve 'kasten öldürme' ve 'insanlığa karşı suç'tan yargılanması gerektiğini belirtti.

10'u tutuklu 26 sanığın yargılandığı dava, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Tutuklu sanıklar duruşmaya bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra buna ilişkin beyanda bulunmaları için avukatlara söz verdi. Müşteki avukatları, soruşturma aşamasında eksik inceleme yapıldığını savunarak, eksik delillerin dosyaya eklenmesini ve taraflarına iletilmesini talep etti. Terör eyleminden önce kamu görevlilerinin kusuru olduğunu ileri süren müşteki avukatları, ihmali olan kamu görevlilerinin yargılanmasını istedi.

Söz alan sanık İbrahim Halil Alçay da 9 yıldır tutuklu olduğunu, olayla hiçbir bağlantısı olmadığını iddia etti. Sanıklar Hacı Ali Durmaz ve Resul Demir de tahliye olmak istediklerini belirtti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Yakup Şahin, Hasan Şahin, Hacı Ali Durmaz, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdulmubtalip Demir, Metin Akaltın ve Erman Ekici'nin mevcut hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme, firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesine karar verdi. Duruşma, 24 Nisan'a ertelendi.

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