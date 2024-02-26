Son dakika: AK Parti’den yerel seçim açıklaması: 420 bin kişi sandıklarda görevlendirilecek

'AK Parti Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları Toplantısı' gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, toplantıya ilişkin basın açıklaması yaptı.
'AK Parti Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları Toplantısı' gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, toplantıya ilişkin basın açıklaması yaptı.
Yavuz, 24 Şubat'ta resmi sandık kuruluşları listesi teslim edildiğini belirterek, "1 asil, 1 yedek 420 bin kişi teslim ettik. Biz çünkü kusursuz bu işler işletmeye çalışan bir partiyiz. Aday tesliminde bütün belediyelerde, hem büyükşehirlerde hem illerde hem ilçelerde ve beldelerde tamamen kusursuz bir şekilde ve eksiksiz bir şekilde hem de 17.00'den önceki bir zaman diliminde 'alındı' belgelerini almak üzere hazırlandık. Ama bir kısmı partiler 17.00'dan sonraya kaldığı için seçime girme hakkını kaybetti. Partisinin genel başkanının ilinin Saruhanlı ilçesi zamanında verilemediği için seçime girilemiyor.'Saadet Partisi'nde giriyorum' dedi; ama bence oradan da girilemiyor. YSK'nın daha önce vermiş olduğu karar var, 'bu olmaz' diye. Çünkü o, bir başka partinin aday olduğunu ilan etmiş, listeyi geç de olsa vererek ilan ettiği için 'o seçim dönemi olamaz' diye karar var." şeklinde konuştu.
Yavuz, "Seçim günü sandıkta partimiz adına müşahit olarak 420 bin kişi görevlendirilecek. Bunların yanında okul sorumlusu, kat sorumlusu, çağrı merkezi sorumlusu vesaire, ortalama 1 milyon oluyor, 1 milyon da lojistik sağlayan var. Onun için 2 milyon toplam teşkilat mensubu arkadaşımız o gün Çok aktif şekilde çalışıyor. O 1 milyon resmi, o fazladan müşahitler, yedek müşahitler ve diğer aktörlerden oluşacak şekilde 1 milyon da arka plan o lojistik sağlayanlarımız var. Seçim günü çok önemli. Sadece bir partide 2 milyon kişinin aktif rol aldığı bir organizasyondan bahsediyoruz. 2 milyonu koordine edebilmeniz için o günkü bütün iş ve işlemleri kusursuz gerçekleştirebilmeniz için bir kere bu sayıyı belirlemeniz gerekir. Ama bu sayıyı da eğitmeniz gerekir." dedi.