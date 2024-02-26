Son dakika: AK Parti’den yerel seçim açıklaması: 420 bin kişi sandıklarda görevlendirilecek

Yavuz, 24 Şubat'ta resmi sandık kuruluşları listesi teslim edildiğini belirterek, "1 asil, 1 yedek 420 bin kişi teslim ettik. Biz çünkü kusursuz bu işler işletmeye çalışan bir partiyiz. Aday tesliminde bütün belediyelerde, hem büyükşehirlerde hem illerde hem ilçelerde ve beldelerde tamamen kusursuz bir şekilde ve eksiksiz bir şekilde hem de 17.00'den önceki bir zaman diliminde 'alındı' belgelerini almak üzere hazırlandık. Ama bir kısmı partiler 17.00'dan sonraya kaldığı için seçime girme hakkını kaybetti. Partisinin genel başkanının ilinin Saruhanlı ilçesi zamanında verilemediği için seçime girilemiyor.'Saadet Partisi'nde giriyorum' dedi; ama bence oradan da girilemiyor. YSK'nın daha önce vermiş olduğu karar var, 'bu olmaz' diye. Çünkü o, bir başka partinin aday olduğunu ilan etmiş, listeyi geç de olsa vererek ilan ettiği için 'o seçim dönemi olamaz' diye karar var." şeklinde konuştu.