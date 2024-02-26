Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’tan gençlere çılgın projeler! Öğrencilere müjde üstüne müjde verdi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok proje tanıtım toplantısında konuştu. Ankara'nın önümüzdeki dönemde sadece başkent olmanın ötesinde bir şehir olacağını söyleyen Altınok, "Modern şehircilik vizyonuyla tasarlanacak projeler, Ankara'yı örnek bir başkent yapacak. Türkiye'nin yüzyılında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ankara, tekrar parlayacak." dedi. Turgut Altınok, gençleri unutmadığını dile getirerek, " Üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım,10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz. 400 bin ilköğretim öğrencisine de ilk öğün ve süt desteği vereceğiz" diye konuştu.

ABB Başkanı Adayı Turgut Altınok, proje tanıtım toplantısında gençlere yönelik çılgın projelerini sıraladı. Altınok, "Ankara'da 24 saat kesintisiz otobüs ve metro ulaşımı olacak. Tüm üniversite öğrencilerimize ücretsiz ulaşım imkanı getireceğiz." dedi. Turgut Altınok, gençlerin unutulmadığını dile getirerek, "10 bin kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10 bin öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz. 400 bin ilköğretim öğrencisine de ilk öğün ve süt desteği vereceğiz" sözlerini kullandı.