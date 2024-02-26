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Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan gençlere çılgın projeler! Öğrencilere müjde üstüne müjde verdi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok öğrencilere müjde üstüne müjde verdi. Altınok, "Ankara’da 24 saat kesintisiz otobüs ve metro ulaşımı olacak. Tüm üniversite öğrencilerimize ücretsiz ulaşım imkanı getireceğiz." dedi. Öğrencilere burs ve yurt desteği de sağlayacaklarını belirten Altınok, "20 bin üniversite öğrencimize bin 500 lira karşılıksız burs vereceğiz. 10 bin kişilik öğrenci yurdu yapacağız. 10 bin öğrencimize düşük kira bedelli konut imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 16:09 Güncelleme 26 Şubat 2024, 16:09
Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’tan gençlere çılgın projeler! Öğrencilere müjde üstüne müjde verdi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok proje tanıtım toplantısında konuştu.

Ankara'nın önümüzdeki dönemde sadece başkent olmanın ötesinde bir şehir olacağını söyleyen Altınok, "Modern şehircilik vizyonuyla tasarlanacak projeler, Ankara'yı örnek bir başkent yapacak. Türkiye'nin yüzyılında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ankara, tekrar parlayacak." dedi. Turgut Altınok, gençleri unutmadığını dile getirerek, " Üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım,10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz. 400 bin ilköğretim öğrencisine de ilk öğün ve süt desteği vereceğiz" diye konuştu.

ABB Başkanı Adayı Turgut Altınok, proje tanıtım toplantısında gençlere yönelik çılgın projelerini sıraladı. Altınok, "Ankara'da 24 saat kesintisiz otobüs ve metro ulaşımı olacak. Tüm üniversite öğrencilerimize ücretsiz ulaşım imkanı getireceğiz." dedi.

Turgut Altınok, gençlerin unutulmadığını dile getirerek, "10 bin kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10 bin öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz. 400 bin ilköğretim öğrencisine de ilk öğün ve süt desteği vereceğiz" sözlerini kullandı.

Ankara oyun havaları ile başlayıp, şenlik havasında geçen seçim kampanyasında Altınok tek tek müjdelerini sıraladı. ABB Adayı Altınok, sahnede çocuklarla beraber Ankara havası oynadı, böylece siyasete de renk kattı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, gençler ve üniversite öğrencileri projelerini sıraladı. Altınok, milli mücadelenin ilk noktası olan Ankara'nın kaderini değiştireceklerini ifade etti.

20 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE 1500 LİRA KARŞILIKSIZ BURS
Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda büyük yatırımlar ve projelere imza atacaklarını ifade eden Altınok, özellikle gençlerin üzerine titrediklerinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Bunu yaparken otobüs ve minibüs esnafımızı da mağdur etmeyeceğiz. 20 bin üniversite öğrencimize bin 500 lira karşılıksız burs vereceğiz. 10 bin kişilik öğrenci yurdu yapacağız. 10 bin öğrencimize düşük kira bedelli konut imkanı sağlayacağız."

Altınok Ankara oyun havası oynadı Altınok Ankara oyun havası oynadı

KAMPÜSLERDE İKRAM NOKTALARI
Ankara'daki 23 üniversitenin merkez kampüslerine ikram araçları kurarak öğrencilere hizmet edeceklerini belirten Altınok, "Buralarda ücretsiz çay, kahve, çorba, sandviç dağıtacağız. Anne yemeği lokantalarıyla öğrencilere ücretsiz akşam yemeği ikram edeceğiz" diye konuştu.

KAYNAK KİTAP DESTEĞİ
Özellikle ders kitapları ve kaynak ulaşımında destek olunacağını da sözlerine ekleyen ABB Başkan Adayı Altınok, "Üniversite öğrencilerine ders kitabı, tıp fakültelerine araştırma desteği vereceğiz. Yetenek avcıları kampüsü inşa edeceğiz. Yetenekli gençlerimizi alanında uzman bilim insanlarıyla buluşturup, iş imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhur İttifakının Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı! Kızılaya metro, emekliye 5 bin TL, öğrenciye burs, monoray-havaray...Son dakika: Cumhur İttifakının Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı! Kızılaya metro, emekliye 5 bin TL, öğrenciye burs, monoray-havaray...

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