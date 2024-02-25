SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı! Kızılay'a metro, emekliye 5 bin TL, öğrenciye burs, monoray-havaray...

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok başkenti ihya edecek projelerini açıkladı. Altınok, Mansur Yavaş'ın 5 yıl önceki vaatlerinin hiçbirini gerçekleştirmediğini söyleyerek "Ankara'da 5 yıl, boş yıl oldu" ifadelerini kullandı. Trafik sorununu çözeceğini söyleyen Altınok Kızılay'a yeni metro müjdesi verirken "Toplu taşımada monoray-havaray projelerini hayata geçireceğiz" dedi. Öte yandan öğrencilere burs, ucuz kira ve ulaşımda günlük 4 ücretsiz kullanım müjdesi veren Altınok, emeklilere "Sosyal refah desteği statüsündeki emeklilerimizin Ankartına her ay 5000 TL yatıracağız. İlk ödemeyi de 15 nisan da yapacağız" şeklinde konuştu. İşte Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un projeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 13:25 Güncelleme 25 Şubat 2024, 14:06
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı! Kızılay’a metro, emekliye 5 bin TL, öğrenciye burs, monoray-havaray...

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok başkenti ihya edecek projelerini açıklıyor.

AHaber CANLI YAYIN

İşte Altınok'un açıklamalarından satır başları:

Bugün cumhuriyetimizin kalbi, milli mücadelemizin merkezi güzel Ankara'mızın kaderini değiştirecek, ihmal edilmişliğine ve makus talihine son verecek projelerimizi, sizlerle paylaşmak için buradayız. Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez.

Başkentimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından cumhuriyetimizin model şehri olarak tasavvur edilmiş ve özel bir misyonla planlanmıştır.

Turgut Altınok projelerini açıkladı

Başkentimiz, bu anlayışı hayata geçirecek ve sürdürecek bir sorumlulukla yönetilmeyi hak etmektedir. Ancak ve ne yazık ki, Ankara'mız kodlarında var olan bu büyük emaneti taşımakta, zorlanır hale gelmiştir.

Ankara, önümüzdeki dönemde sadece başkent olmanın ötesinde bir şehir olacak. Ekonomiden sanayiye, eğitimden kültüre, tarımdan hayvancılığa kadar her alanda öncü bir şehir olma hedefiyle yola çıkıyor. Yapılacak büyük yatırımlar ve projelerle Ankara, dünyanın sayılı başkentleri arasında kendine sağlam bir yer bulacak.

Ankara, şehircilik alanında yapılacak büyük yatırımlarla çok yakın bir gelecekte parlayacak. Modern şehircilik vizyonuyla tasarlanacak projeler, Ankara'yı örnek bir başkent yapacak. Türkiye'nin yüzyılında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ankara, tekrar parlayacak. Bu büyük ideale gönül verenler olarak, Ankara'nın geleceğine dair sevdamızla bu yola çıktık. Ankara, güzellikleriyle, kültürüyle ve ekonomik potansiyeliyle tekrar zirveye tırmanacak.

Bizim sözümüz başkalarının sözüne benzemez. Ankara Büyükşehir Belediyesince çalışan hiçbir işçimizin ekmeği ile oynamayacağız. Mesai arkadaşlarımızı işten çıkarmayacağız. Yalanlara inanmayın. Büyükşehirde çalışan işçilerimize uzun zamandır zam yapılmadı.

Her mahalleye kreş diyen Yavaş, "En az 500 tane kreş yapacağım" demişti Ankara'ya 20 tane kreş kazandırdı.

5 YIL BOŞ YIL OLDU
Bu şehirde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le başlayan, muasır medeniyet ışığı son beş yılda yavaşlayarak söndü.

Ne yazık ki beş yılımız boş yıl oldu. Ne yazık ki başkentimiz boş kent oldu...

İş yapmama konuşmama yoluyla yapılan sanal belediyecilik anlayışı, bugün itibarıyla miyadını doldurmuştur.

Artık Ankara'ya başarı hikayesi yazmanın zamanı geldi. Artık el ele, birlikte yola çıkmanın zamanı geldi. Artık çalışmanın,üretmenin zamanı geldi.

Akyurt fuar alanını bitirdiğimiz zaman Ankara'ya yılda en az 1 milyon yerli ve yabancı turist gelecek.

Keçiören'e gidin Ankaralı vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Bizim vizyonumuzu gören nasıl bir Ankara yapacağımızı görün.

Hepinizin bildiği gibi ulaşım problemini çözeceğiz. Ankara'nın trafik problemi var. Gerekli yatırımlar tedbirler alınmazsa 3 4 yıla Ankara trafiği İstanbul'u geçecek. İlk işimizden biri havalimanı metro hattı olacak. öncelik metro projelerimiz. Ankara maalesef havalimanına metrosu bulunmayan tek başkenttir. Bunu yapacağız.

Ayrıntılar geliyor...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı! Kızılay’a metro, emekliye 5 bin TL, öğrenciye burs, monoray-havaray...
DEM’den Esenyurt’ta ’APO’ mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?
CHP’de kılıçlar 1 Nisan’a bileniyor! İmamoğlu tüm ekibini ve İBB bütçesini seferber etti: Özgür Özel’e ’imzalı’ kurultay tehdidi
Afrika sömürgecilere karşı ayaklandı Washington kaybetti! Washington Post yazdı: ABD Sahil’den siliniyor
Erken emeklilik reformu: Sigortası olmayan ev kadınları sosyal güvence imkanına kavuşacak! Bağ-Kur emeklilik prim şartı 9000’den 7200 güne düşecek
Marmara’da batan gemi hakkında son durum ne? Nene Hatun gemisi devrede! 11 dalgıçla arama
Son dakika: CHP ve DEM’in Esenyurt planı ortaya çıktı! İşte kirli ittifakın perde arkası! Ahmet Özer seçilirse mazbatayı alıp DEM’e geçecek
Kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıktı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri ’shop’ yalanına sarıldı! Takvim.com.tr yalanları tek tek çürüttü
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yine taşımalı miting skandalı: Katılan vatandaşlara 150 TL verildi
İsrail’de yüzlerce kişi katil Netanyahu’nun istifası için toplandı: Herkes biliyor ki sen suçlusun
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya mitinginde önemli açıklamalar
Zirvede Fener ’var’
İzmir’de üstü çizilen CHP’li Tunç Soyer, partisini bombaladı: Değişim sloganının altının boşaltılarak umutların sönümlendiğini görüyoruz
DEM’li Meral Danış Beştaş’tan CHP ile ittifak itirafı! Esenyurt ve Mersin’i işaret etti
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti | 553 milyon konsere değil CHP’li delegelere gitti
SON DAKİKA