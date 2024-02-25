Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı! Kızılay’a metro, emekliye 5 bin TL, öğrenciye burs, monoray-havaray...

Ankara , şehircilik alanında yapılacak büyük yatırımlarla çok yakın bir gelecekte parlayacak. Modern şehircilik vizyonuyla tasarlanacak projeler, Ankara'yı örnek bir başkent yapacak. Türkiye'nin yüzyılında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ankara, tekrar parlayacak. Bu büyük ideale gönül verenler olarak, Ankara'nın geleceğine dair sevdamızla bu yola çıktık. Ankara, güzellikleriyle, kültürüyle ve ekonomik potansiyeliyle tekrar zirveye tırmanacak.

Bizim sözümüz başkalarının sözüne benzemez. Ankara Büyükşehir Belediyesince çalışan hiçbir işçimizin ekmeği ile oynamayacağız. Mesai arkadaşlarımızı işten çıkarmayacağız. Yalanlara inanmayın. Büyükşehirde çalışan işçilerimize uzun zamandır zam yapılmadı.

Her mahalleye kreş diyen Yavaş, "En az 500 tane kreş yapacağım" demişti Ankara'ya 20 tane kreş kazandırdı.

5 YIL BOŞ YIL OLDU

Bu şehirde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le başlayan, muasır medeniyet ışığı son beş yılda yavaşlayarak söndü.

Ne yazık ki beş yılımız boş yıl oldu. Ne yazık ki başkentimiz boş kent oldu...

İş yapmama konuşmama yoluyla yapılan sanal belediyecilik anlayışı, bugün itibarıyla miyadını doldurmuştur.

Artık Ankara'ya başarı hikayesi yazmanın zamanı geldi. Artık el ele, birlikte yola çıkmanın zamanı geldi. Artık çalışmanın,üretmenin zamanı geldi.

Akyurt fuar alanını bitirdiğimiz zaman Ankara'ya yılda en az 1 milyon yerli ve yabancı turist gelecek.

Keçiören'e gidin Ankaralı vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Bizim vizyonumuzu gören nasıl bir Ankara yapacağımızı görün.

Hepinizin bildiği gibi ulaşım problemini çözeceğiz. Ankara'nın trafik problemi var. Gerekli yatırımlar tedbirler alınmazsa 3 4 yıla Ankara trafiği İstanbul'u geçecek. İlk işimizden biri havalimanı metro hattı olacak. öncelik metro projelerimiz. Ankara maalesef havalimanına metrosu bulunmayan tek başkenttir. Bunu yapacağız.

Ayrıntılar geliyor...