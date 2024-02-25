İmamoğlu’nun Silivri mitinginde skandallar silsilesi! CHP’li Engin Altay DEM’e zafer işaretiyle selam çaktı

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP - DEM hattındaki bölücü ittifak boyut kazanarak büyüyor.
'Kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz"
itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi.
Özer'in sözde 'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı"
şeklinde beyanatlar verdiği ortaya çıktı.
İMAMOĞLU SANCAKTEPE'DE 'DEM'LENDİ: MİTİNGDE ZAFER İŞARETLERİ
İnfiale sebep olan bu durum CHP - DEM ittifakının somut delili olarak kayıtlara geçerken Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'deki mitinginde DEM Parti bayrakları açıldı.
İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde 'zafer' işareti yapan DEM Partililer
DEM'li bir grup "zafer" işareti yaparak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginden sonra Silivri mitingine de bölücü gölge düştü.
CHP'li Engin Altay'dan DEM'e 'zafer' işaretli mesaj
SİLİVRİ'DEN DEM'E 'ZAFER' İŞARETLİ MESAJ
CHP eski Grup Başkanvekili, mevcuttaki İstanbul Milletvekili Engin Altay, Silivri'de zafer işaret yaparak DEM'e mesaj gönderdi. Altay'ın bu hareketi büyük tepki çekti.
Öte yandan Silivri'deki skandallar bununla da sınırlı değildi...
VATANDAŞ TARTAKLADILAR! BASINA MÜDAHALE
Ekrem İmamoğlu'nun korumaları Silivri'deki miting öncesi vatandaşları tartakladı.
Çekim yapmak isteyen yerel basından gazetecilere müdahale etti. Yayın yapan bir gazetecinin elinden telefonu alınmak istendi.