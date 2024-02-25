İmamoğlu’nun Silivri mitinginde skandallar silsilesi! CHP’li Engin Altay DEM’e zafer işaretiyle selam çaktı



İMAMOĞLU SANCAKTEPE'DE 'DEM'LENDİ: MİTİNGDE ZAFER İŞARETLERİ

İnfiale sebep olan bu durum CHP - DEM ittifakının somut delili olarak kayıtlara geçerken Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'deki mitinginde DEM Parti bayrakları açıldı.



İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde 'zafer' işareti yapan DEM Partililer



DEM'li bir grup "zafer" işareti yaparak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginden sonra Silivri mitingine de bölücü gölge düştü.