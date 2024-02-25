Başkan Erdoğan muhalefete sert mesajlar yolladı: "Verilmiş sadakamız varmış"





Sakarya ülkeye eser kazandırmak, millete hizmet etmek için çalışması gereken muhalefetin oyunlarına hiç gelmedi. Ülkenin ikinci büyük partisi işi gücü bırakmış, kendi içerisinde saç saça, baş başa kavga ediyor. Dün Türkiye'yi yönetecek cumhurbaşkanı adayı diye karşımıza çıkardıkları genel başkanı adaylarını çiğneyip geçtiler. Diğer isimlerin ise yarın ne olacakları belli değil.





Yaptıkları kongrelerin üzerindeki şaibeler ve kirli pazarlıklarla öyle bir haldeler ki dünya yansa, ülke batsa umurlarında değil. Kendi şahsi kariyerlerinden başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor.





ERDOĞAN DÜNYAYA ÖRNEK LİDER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi. Maduro görüşmede, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu bütün dünya için örnek teşkil etmektedir. Cesareti ve Filistin halkını savunması hayranlık verici. Filistin halkına karşı katliamın durdurulması gerekiyor. Filistin halkını savunmak için Müslüman ülkelerle Karayip ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri tek ses olup birlikte sesimi yükseltmeliyiz" sözlerini kaydetti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN