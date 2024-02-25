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Başkan Erdoğan muhalefete sert mesajlar yolladı: "Verilmiş sadakamız varmış"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete yüklendi. “Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türk Milleti’nin verilmiş sadakası varmış diyoruz” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Şubat 2024 Güncelleme 25 Şubat 2024, 07:01
Başkan Erdoğan muhalefete sert mesajlar yolladı: Verilmiş sadakamız varmış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da miting yaptı. Belediye başkan adaylarını tanıttı. Muhalefete sert mesajlar yolladı:



14-28 Mayıs seçimleri bir dönüm noktasıdır. Millet olarak bugün geriye doğru baktığımızda nasıl bir badire atlattığımızı çok daha iyi anlıyoruz.
Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Milleti'nin verilmiş sadakası varmış diyoruz.



Sırtımı dayadığım dağsın sen Sakarya. Kafkasların, Balkanların, Anadolu'muzun her köşesisin kokusunu taşıyan Sakarya, sizlerle hasret gidermeye geldik. Sakarya geleceğimize güvenle bakmamızın teminatıdır. Milli mücadelede olduğu gibi 15 Temmuz'da da hainlere geçit vermeyen bu şehir Türkiye 100 yılının yükselen yıldızıdır.



Sakarya ülkeye eser kazandırmak, millete hizmet etmek için çalışması gereken muhalefetin oyunlarına hiç gelmedi. Ülkenin ikinci büyük partisi işi gücü bırakmış, kendi içerisinde saç saça, baş başa kavga ediyor. Dün Türkiye'yi yönetecek cumhurbaşkanı adayı diye karşımıza çıkardıkları genel başkanı adaylarını çiğneyip geçtiler. Diğer isimlerin ise yarın ne olacakları belli değil.



Yaptıkları kongrelerin üzerindeki şaibeler ve kirli pazarlıklarla öyle bir haldeler ki dünya yansa, ülke batsa umurlarında değil. Kendi şahsi kariyerlerinden başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor.



ERDOĞAN DÜNYAYA ÖRNEK LİDER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi. Maduro görüşmede, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu bütün dünya için örnek teşkil etmektedir. Cesareti ve Filistin halkını savunması hayranlık verici. Filistin halkına karşı katliamın durdurulması gerekiyor. Filistin halkını savunmak için Müslüman ülkelerle Karayip ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri tek ses olup birlikte sesimi yükseltmeliyiz" sözlerini kaydetti.

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