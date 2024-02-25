Dünya Bankası ve IMF verileri araştırıldı. Tüm ülkelerin 2003 - 2023 yılları arasındaki Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYİH) bakıldı. Türkiye'de yüzde 257'lik bir artış yaşandığı ortaya çıktı.





Bu da ülkemizi, bütün Avrupa'nın 1 numarası yaptı.



Türkiye, Başkan Erdoğan'ın iktidarda olduğu bu dönemde, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin büyümesini geride bırakarak daha hızlı büyüdü.