Dünya Bankası ve IMF verileri araştırıldı. Tüm ülkelerin 2003 - 2023 yılları arasındaki Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYİH) bakıldı.
Türkiye'de yüzde 257'lik bir artış yaşandığı ortaya çıktı.
Dünya Bankası ve IMF verileri araştırıldı. Tüm ülkelerin 2003 - 2023 yılları arasındaki Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYİH) bakıldı.
Türkiye'de yüzde 257'lik bir artış yaşandığı ortaya çıktı.
Bu da ülkemizi, bütün Avrupa'nın 1 numarası yaptı.
Türkiye, Başkan Erdoğan'ın iktidarda olduğu bu dönemde, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin büyümesini geride bırakarak daha hızlı büyüdü.
TÜRKİYE: YÜZDE 257
POLONYA: YÜZDE 242
RUSYA: YÜZDE 161
ALMANYA: YÜZDE 110
HOLLANDA: YÜZDE 105
FRANSA: YÜZDE 90
İSPANYA: YÜZDE 88
İNGİLTERE: YÜZDE 85
İTALYA: YÜZDE 72
Türkiye, 2023 son çeyrek verilerine göre Avrupa Birliği, G-20 ve OECD ülkeleri arasında da "En Hızlı Büyüyen Ülke" olmayı başardı.