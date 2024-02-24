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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağı KAAN’la ilginç çok özel açıklamalar yaptı

KAAN’ın merkezinde sabahlara kadar bin 500 mühendis, bin teknisyen, 17 bin kişi kilitlendi. KAAN bir insan hikayesidir. Hatta bir teknisyenimiz, evine hiç gidemedi. Kızından gelen mektupta, “Ben, annem, ablam ve Mia seni çok özledik. Mia ‘Baba, baba’ diye bağırıyor” diyordu.”

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Şubat 2024 Güncelleme 24 Şubat 2024, 07:48
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağı KAAN’la ilginç çok özel açıklamalar yaptı

TUSAŞ'ın geliştirdiği Türkiye'nin 5'inci nesil ilk uçağı "KAAN" gökyüzüyle buluştu. O anlar tüm dünyada yankı buldu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, çok özel açıklamalar yaptı.

Kotil, "27 Aralık'a kadar KAAN'ın merkezinde sabahlara kadar bin 500 mühendis, bin teknisyen, 17 bin kişi kilitlenmişti. Teknisyenler evlerine gitmediler.

Yerli ve milli uçakların ilk uçuş görüntüleri

Biz de 27 Aralık öncesi bu havayı görünce dedik ki herkesi videoya çekelim, biz saklarız bunları. Zor bir proje. Türkiye teknolojik olarak sınıf atladı" dedi.

KAAN'ın teknisyenlerinden biri evine gitmediğini detaylı şekilde anlattı: 3 gün boyunca eve gidemedim. Evden iş kıyafeti, gömlek falan istemiştim. Çantayı açtım, bir mektup vardı. İki tane kızım var. Biri 14, biri 9 yaşında. 9 yaşındaki kızım bana bir mektup yazmıştı. Mektupta, "Baba ben seni çok özledim. Şu an bile ağlıyorum. Duyduğuma göre pazar günü gelecekmişsin. Ben, annem, ablam ve Mia seni çok özledik. Mia 'Baba, baba' diye bağırıyor. Sen yokken çok şey oldu. Ben ablamı hiç üzmediğim için ablam bana oyuncak aldı. Bugün kendime bir tilkili kalem kutusu aldım. Bay bay, seni çok seviyorum baba" diyordu. Çok ağladım." Temel Kotil, bu durum için, "KAAN bir insan hikayesidir" yorumunu yaptı.

ÇİN FİKİR: KAAN F-35'E RAKİP
Milli savaş uçağımız KAAN, Çin medyasında da manşetleri süsledi. Asia Times, "Türkiye, bir yandan ABD'yi küçümsüyor, diğer yandan F-35 müşterilerine göz koyuyor" dedi.

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