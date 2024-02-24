TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağı KAAN’la ilginç çok özel açıklamalar yaptı

KAAN'ın teknisyenlerinden biri evine gitmediğini detaylı şekilde anlattı: 3 gün boyunca eve gidemedim. Evden iş kıyafeti, gömlek falan istemiştim. Çantayı açtım, bir mektup vardı. İki tane kızım var. Biri 14, biri 9 yaşında. 9 yaşındaki kızım bana bir mektup yazmıştı. Mektupta, "Baba ben seni çok özledim. Şu an bile ağlıyorum. Duyduğuma göre pazar günü gelecekmişsin. Ben, annem, ablam ve Mia seni çok özledik. Mia 'Baba, baba' diye bağırıyor. Sen yokken çok şey oldu. Ben ablamı hiç üzmediğim için ablam bana oyuncak aldı. Bugün kendime bir tilkili kalem kutusu aldım. Bay bay, seni çok seviyorum baba" diyordu. Çok ağladım." Temel Kotil, bu durum için, "KAAN bir insan hikayesidir" yorumunu yaptı.