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Hainler kaçamadı! Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı 3'ü FETÖ'cü çıktı

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını açıkladı. Yapılan inceleme sonucunda 3'ünün FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 11:04 Güncelleme 24 Şubat 2024, 11:06
Hainler kaçamadı! Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı 3’ü FETÖ’cü çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını açıkladı. Yapılan inceleme sonucunda 3'ünün FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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