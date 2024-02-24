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Başkan Erdoğan, CHP’nin DEM’le yaptığı ittifak hakkında konuştu: "CHP bir piyondur"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin DEM’le yaptığı ittifak hakkında konuştu: CHP oyunların piyonu haline gelmiştir. CHP’yi bölücü örgütün güdümündeki DEM’in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Şubat 2024 Güncelleme 24 Şubat 2024, 07:01
Başkan Erdoğan, CHP’nin DEM’le yaptığı ittifak hakkında konuştu: CHP bir piyondur

Başkan Tayyip Erdoğan, yerel seçim hazırlıkları kapsamında Balıkesir'de düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin DEM Parti ile yaptığı kirli ittifakına gönderme yapan Başkan Erdoğan şöyle konuştu:



Anlaşılan birilerinin ödemek zorunda oldukları diyet borcu hiç bitmiyor ve bitmeyecek. Siyasetin acemi genel başkanlar elinde bir kabzımal hesabına dönüştürülmesi utanç verici. Benim bildiğim Balıkesir bu oyunu bozacaktır.



Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi CHP'nin bu ülke ile ve bu millet ile hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor. Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı genel merkezinden teşkilatlarına kadar tüm mekanizmaları dökülen CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp kurulan oyunların piyonu haline gelmiştir. Ne diyelim? Koskoca CHP'yi bölücü terör örgütün güdümündeki DEM'in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın.

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