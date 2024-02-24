Amerikan basını, Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdı: "Çok güçlü bir lider"

Türkiye etkin bir dış politika izliyor. Erdoğan, Afrika, Kafkasya ve Balkanlar'da gücünü gösterdi. Bu aktiflik, ABD'yi de harekete geçirdi. Erdoğan yönetimindeki Türkiye'ye boyun eğen bir ABD görüyoruz.
Türkiye etkin bir dış politika izliyor. Erdoğan, Afrika, Kafkasya ve Balkanlar'da gücünü gösterdi. Bu aktiflik, ABD'yi de harekete geçirdi. Erdoğan yönetimindeki Türkiye'ye boyun eğen bir ABD görüyoruz.
Erdoğan, gelecek nesillere Anadolu yürüyüşünü miras bırakmak için çalışıyor. Batı ile de kopmayan ancak farklı kıtalardaki etkinliği artan Türkiye var. Başkan Erdoğan, konumunu güçlendirdi.