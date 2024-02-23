Murat Kurum'dan "650 bin konut yapılmamalı" diyen İmamoğlu'na 'kentsel dönüşüm' dersi: "Gel yanıma staj yap öğretiriz"





Saha çalışmalarına hız veren Kurum'un son durağı Bağcılar oldu.



İMAMOĞLU'NA 'DÖNÜŞÜM' DERSİ: "GEL YANIMA STAJ YAP..."

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un bütçesini algı, PR ve reklama harcamasına dikkat çeken Murat Kurum, "Şimdi bu şehrin parasını çarçur eden bu insanlar kalkmışlar, "Murat Kurum, 650 bin konutu nasıl yapacak" diyorlarmış? Ben buradan cevap veriyorum. Aslında yanıma gelsen şöyle biraz staj yapsan, gelsen biraz afetlerde yanımda olsan başka yerlere gideceğine öğretiriz sana ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok ki. Sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları, biz kentsel dönüşüme harcayacağız! Sizin kariyer inşa etmek için harcadığınız kaynakları, biz Bağcılar'ın yuvalarını inşa etmek için harcayacağız! Sizin sosyal medya trollerine harcadığınız paraları, biz İstanbulluların hizmetine harcayacağız!" ifadelerini kullandı.



"İSTNBUL'UN KAYNAKLARINI CHP'Yİ ELE GEÇİRMEK İÇİN SAVURDULAR"

CHP içerisindeki kaosu işaret eden Kurum, "Sizin CHP'yi ele geçirmek için savurduğunuz kaynakları, biz İstanbul'un projelerinde kullanacağız! Hülasa, İstanbul'un kaynağını, İstanbul'a harcayacağız! İstanbul'un hakkını, İstanbul'a teslim edeceğiz! İşte o 650 bin yuvayı da bu kaynaklarla, bu imkanlarla, bu inançla, milletimizin bu güveniyle yapacağız! Daha önce 5 yılda 350 bin yuvamızı yaptık mı? Yaptık! 650 bin yeni yuvamızı yapar mıyız? Yaparız!" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN AKLA ZİYAN AÇIKLAMA

Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, 650 bin konutun dönüştürülmesine karşı çıkıp "Asla yapılmamalı" şeklinde akla ziyan bir beyanat vermişti.