Milli savaş uçağımız KAAN, herkesten tam puan aldı: Pentagon bile hayran kaldı! Dünya medyasında manşetlere çıktı

Almanya'dan Fransa'ya, ABD'den Yunanistan'a kadar dünya medyası, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli adımlar attığını yazdı. Sürecin "alışılmadık derecede" kısa olduğu, ancak KAAN savaş uçağının ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı vurgulandı. 2028'de seri üretime geçilecek olan KAAN'ın, 2030 yılı itibarıyla THK'da ABD F-16 modelinin tamamen veya kısmen yerini alması beklendiği yorumları yapıldı. Azerbaycan ve Ukrayna'nın Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN ile ilgilendiği aktarıldı.





İŞTE O YORUMLAR

Welt: Türkiye, savaş uçağı ülkesi olmayı başardı. Bu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu (KAAN), ABD'ye karşı bir zafer anlamına geliyor.



Frankfurter Allgemeine: Türkiye KAAN'ı sundu. Türk yapımı ilk savaş uçağı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Türkiye kendi savaş uçağını yaparak üst lige yükseldi.



Business Insider: Türkiye F-35 alamadı ama üzerinde çalıştığı yeni 5'inci nesil savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı. Türkiye için umut verici bir adımın habercisi...



Defense News: Türkiye, KAAN ile birkaç ülke arasına giriyor.



Flugrevue: Gizli özelliklere sahip Türk milli muharip uçağı, başarılı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Havada 13 dakika kaldı, 2 bin 440 metre irtifaya çıktı, saatte 425 kilometre hıza ulaştı.

PENTAGON: İşbirliği ile tesis kurulacak, 2025'te üretime başlanacak.

EPT: KAAN bölgede dengeleri tamamen değiştirecek.

BAE SYSTEMS: Yeni neslin en etkili versiyonu KAAN havalandı. Tebrikler.

GENERAL ELECTRIC: Türkiye, milli savaş uçağıyla kendisini kanıtladı.

UHTEPFAKC: Türk 5. nesil avcı uçağı ilk uçuşunu başarıyla yaptı.