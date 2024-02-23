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Milli savaş uçağımız KAAN, herkesten tam puan aldı: Pentagon bile hayran kaldı! Dünya medyasında manşetlere çıktı

Milli savaş uçağımız KAAN, dünya medyasında manşetlere çıktı. Haberlerde “Türkiye’nin umut ışığı gizli özelliklere sahip savaş uçağı, ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirdi” diye yazıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Şubat 2024 Güncelleme 23 Şubat 2024, 06:58
Milli savaş uçağımız KAAN, herkesten tam puan aldı: Pentagon bile hayran kaldı! Dünya medyasında manşetlere çıktı

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşuyla dünya çapında gündem yarattı. Dünya basınında KAAN hakkında çıkan haberlerde, "Türkiye için umut verici bir adımın habercisi" yorumları yapıldı. KAAN, 13 dakika havada kalarak 8 bin feet irtifada 230 knot hıza ulaşmayı başardı.



Almanya'dan Fransa'ya, ABD'den Yunanistan'a kadar dünya medyası, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli adımlar attığını yazdı. Sürecin
"alışılmadık derecede" kısa olduğu, ancak KAAN savaş uçağının ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı vurgulandı. 2028'de seri üretime geçilecek olan KAAN'ın, 2030 yılı itibarıyla THK'da ABD F-16 modelinin tamamen veya kısmen yerini alması beklendiği yorumları yapıldı. Azerbaycan ve Ukrayna'nın Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN ile ilgilendiği aktarıldı.



İŞTE O YORUMLAR
Welt: Türkiye, savaş uçağı ülkesi olmayı başardı. Bu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu (KAAN), ABD'ye karşı bir zafer anlamına geliyor.

Frankfurter Allgemeine: Türkiye KAAN'ı sundu. Türk yapımı ilk savaş uçağı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Türkiye kendi savaş uçağını yaparak üst lige yükseldi.

Business Insider: Türkiye F-35 alamadı ama üzerinde çalıştığı yeni 5'inci nesil savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı. Türkiye için umut verici bir adımın habercisi...

Defense News: Türkiye, KAAN ile birkaç ülke arasına giriyor.

Flugrevue: Gizli özelliklere sahip Türk milli muharip uçağı, başarılı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Havada 13 dakika kaldı, 2 bin 440 metre irtifaya çıktı, saatte 425 kilometre hıza ulaştı.

PENTAGON: İşbirliği ile tesis kurulacak, 2025'te üretime başlanacak.

EPT: KAAN bölgede dengeleri tamamen değiştirecek.

BAE SYSTEMS: Yeni neslin en etkili versiyonu KAAN havalandı. Tebrikler.

GENERAL ELECTRIC: Türkiye, milli savaş uçağıyla kendisini kanıtladı.

UHTEPFAKC: Türk 5. nesil avcı uçağı ilk uçuşunu başarıyla yaptı.



TEST PİLOTLUĞU EĞİTİMİ ALDI
TUSAŞ'ın geliştirdiği milli jetimiz KAAN'ın gökyüzüyle buluşması dünyada büyük ilgi çekti. Jeti uçuran pilot Barbaros Demirbaş da tarihe geçti. Uzun süre Eskişehir 1. Ana Jet Üssünde Test filo Komutanlığında F-4 ve F-16 uçakları kullanan Barbaros Demirbaş'ın Test Filo Komutanlığı yaptığı dönemde Kanada'da International Test Pilots School'dan (Uluslararası Test Pilotları Okulu) mezun olduğu belirtildi.



Haberlerde "Türkiye, ileri savaş uçakları yapımına yönelik teknoloji, altyapı, insan kaynakları ve üretim kabiliyetine kadar tüm değerlere sahip ülke olmayı hedefliyor" denildi.

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